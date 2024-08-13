櫃買新董座提願景 簡立忠：五方向強化股債市場

櫃買中心於昨（12）日舉行新舊任董事長交接典禮，新任董事長簡立忠指出，持續強化股、債雙核心，未來將朝五大方向努力，包括：扶植優質企業、精進永續發展債券市場、持續研議更多新型態商品、完善資本市場永續生態系，以及協助提升市場參與者的營運韌性。

臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心昨日同步舉行董事會通過高層人事案。原臺灣證券交易所總經理簡立忠轉任櫃買中心董事長、櫃買中心總經理則由原交易所副總陳麗卿升任；至於交易所總經理，則由原櫃買中心總經理李愛玲轉任。

簡立忠指出，在股票市場方面，櫃買中心是以扶植中小企業為主要使命，中小企業資源相對比較薄弱，需要更多的投入。櫃買中心也積極發展ETF以及店頭衍生性商品等多元化交易標的，特別是上櫃債券ETF成績斐然，今年7月底資產管理規模已超過2.7兆元，居亞洲第一，全球第六；永續發展債券不僅發行量屢創新高，也是外國發行人與國際組織十分矚目的資本市場，外國發行人占比達35%。

簡立忠表示，未來將與全體同仁朝下列方向努力，包括：一、持續透過多層次股票市場扶植優質創新企業及核心戰略產業，讓具有潛力的優質企業能夠藉由資本市場厚植實力並強化競爭力，同時也為資本市場的參與者提供更豐富的投資機會，並持續強化各項機制。

二、精進永續發展債券市場，引導資金投入公共建設、社會扶助措施及永續發展與轉型，未來可望透過協助國家住都中心建立永續發展債券發行機制、開放基金架構REITs業務，及持續推動永續發展債券，引導更多資金投入國內公共建設及長期照顧等，協助企業及政府強化永續競爭力。

三、持續研議更多新型態的商品，在股債雙核心的基礎上，拓展資本市場的深度與廣度。如擴大ETF加掛幣別及商品範疇、開放掛牌式結構型商品等。

四、攜手發行人、證券商及投資人等市場參與者，完善資本市場永續生態系，包含推動上櫃公司及證券商永續發展與轉型、編製永續相關指數並發展永續指數化商品、擴大永續發展債券的發行人範疇與商品態樣，透過更多面向引導資金挹注永續發展與轉型，以加速企業及政府邁向淨零。

五、持續協助提升市場參與者的營運韌性，強化資安防護能量、提升市場營運韌性、強化證券市場資安監理等。