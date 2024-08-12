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台股遭外資連五周賣超 成為外資在亞股最大提款機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股遭外資連五周賣超，成為外資在亞股最大提款機，今年來遭賣超金額已達114.7億美元，遠超過賣超亞軍泰國的33.2億美元。不過，今年以來，新興亞股仍以台股最優，漲幅已重新回到21.4%，再來是印度的10.5%，但泰國跌8.3%最弱。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，輝達（NVIDIA）GB200晶片量產時程將延後三個月，但評估影響不大。目前輝達約占晶圓龍頭大廠今年營收約10%，因客戶來源分散且多元，故影響極低，加上明年可能再調漲價格，預期先進製程3奈米和5奈米報價漲幅為3%至8%，帶動股價V型反彈，將挑戰重返月線之上。

安聯投信台股團隊指出，因應盤勢快速變化，建議現階段可觀察三項指標。一是7月開始傳出日本央行將升息、美國聯準會（Fed）9月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，可觀察1美元兌140日圓支撐；二是可留意美國人工智慧（AI）晶片龍頭財報8月底營收；三是觀察小台指散戶多空比是否下滑，檢視市場氛圍。

印度今年來漲幅為亞股第二，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度製造與服務業採購經理人指數（PMI）連續三年在50上方，顯示景氣持續增長。7月起雨量已改善，可望有利於穩定物價，對股市同樣有利。另外，企業負債比、金融業壞帳比都降低，顯示財務體質好轉，料將支撐評價面維持在高位。

印度 台股 美國聯準會

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