證交所前進南臺灣 結合嘻哈演唱會提醒年輕人小心投資詐騙

臺灣證券交易所反詐騙宣傳不停歇，日前於臺南進行系列最後一場演唱會現場活動，以仿線上點餐平台「證派外送」防詐騙網站為主軸，進行快閃活動，現場除發送新版甜點造型反詐磁鐵外，並有證派外送員Q版人型立牌等多樣創意反詐騙活動，提醒民眾小心投資詐騙。

證交所表示，臺南「校長兼撞鐘」的饒舌演唱會中，在開場前及散場時播放最新宣導反詐騙動畫影片及由知名歌手演繹的「詐」歌曲MV，演唱會中與台上主持人合作，於演唱會中由民眾上台競賽，以饒舌方式傳達對投資詐騙的心聲。

此外，證交所亦於現場設置攤位，除將「證派外送」活動首度帶入臺南，藉由外送員與民眾互動進行「甜點鑑賞屬性」測驗，測試民眾受騙指數過程中，提升民眾的防詐意識外，並贈送完成活動民眾療癒吸睛的新版反詐甜點磁鐵包，延續民眾的防詐體驗。

攤位上並設有證派外送員Q版人型立牌合影或穿上證派外送員造型裝備，拍照上傳臉書限動等多項有趣的體驗活動，當日現場約有超過700位民眾參與活動。

證交所自去年7月發表新的企業識別(CIS)，以嶄新的面貌與外界見面，重新塑造企業形象，對於各項業務的宣傳管道益發多元而創新，積極走入民眾生活圈。

以反投資詐騙宣導的方式來說，證交所跳脫傳統宣導框架，今年以來，除別出心裁製作由花媽配音員獨特嗓音錄製防範申購詐騙廣播，於2月下旬及5月下旬至6月上旬於便利商店、大賣場及電台播放外，另於今年4月更推出仿線上點餐外送平台的「證派外送」反投資詐騙網站以及製作療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包等。

5-8月結合嘻哈演唱會及職業棒球賽辦理設攤及互動遊戲等與在地民眾互動，增加民眾注意防詐相關資訊之意識，各方面都顯示作為資本市場領頭羊的證交所，持續發想不同型式與投資人進行互動強化反詐騙宣導。

為持續加強民眾「識詐」的觀念，證交所持續透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座，並參與園遊會、博覽會設置攤位宣導防範金融詐騙。

同時製作反詐騙短片及廣播廣告，不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，未來仍將持續透過令人耳目一新的宣傳方式，期望透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙宣導，以提醒投資大眾，應審慎判斷各種投資訊息真實性，以提升自身反詐騙防禦能力。