就市論勢／散熱、矽光子族群 聚光

盤勢分析

台股昨（12）日持續彈升，指數大漲304點，收在21,773點，漲幅1.4%，順利收復8月5日暴跌的跳空缺口，持續往月線、季線挺進。

從基本面來看，預估今年上市櫃企業獲利有望成長12.9%、2025年亦有機會成長18.1%。另從估值來看，台股這波大跌4,000多點後，預估整體企業本益比從2023年的23倍，修正至今年最新的19倍。

技術面來看，台股歷經大幅震盪後，指數短線止跌反彈的合理位置，有機會上看月線約22,284點附近。

投資建議

預估台股反彈表現族群，主要觀察包括2024下半年、2025年營運業績表現成長；具備產業龍頭地位；產品擁有獨特競爭力。

目前初步來看，可以觀察跌深的散熱、矽光子族群、以及各產業跌深的一線龍頭股等，建議投資人不看空台股情況下，可以選擇績優台股基金分批布局。