快訊

影／我奧運代表團今晨返國 3架F16伴飛！發射熱焰彈迎接台灣英雄

柔道國手意外半癱粉碎奧運夢 黃楷倫挺過逆境邁向帕運

防詐騙 掌握三不三要

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所表示，投資詐騙猖獗，犯罪手法也不斷推陳出新，伴隨社群媒體崛起，若投資人驚慌失措缺乏理性，很容易讓詐騙集團有機可乘，如何提升民眾反詐意識，是證交所近年積極宣導的重點任務。

「近期飆股資訊，請點選連結加入群組」、「XX飆股大戶的投資組合」、「你的帳戶涉及洗錢，請至ATM進行身分確認」、「不好意思，我們不小心將你的訂房訂成五間」等，鋪天蓋地的假訊息，大量透過社群媒體傳播，讓一般民眾難以分辨真假。

為培養同學對詐騙手法的敏銳度，證交所利用「國中版投資理財分齡教案」最後一節課，藉由「是真的，還是詐騙？」學習單中的多個案例為開端，進行小組討論，引導學生思索那些可能是真實情景，那些卻是詐騙。

同時，並進一步分享詐騙常見的「建立信任型／利益誘惑型／給予壓力型」三種套路，及提供「不聽／不加／不用」的「三不」及「要警覺／要查證／要報警」的「三要」防詐心法，讓同學能輕鬆快速辨別詐騙陷阱。

最後，更提供「證券投資反詐騙專區」及「證派外送」反詐騙專網兩大管道，引導學生認識常見的投資詐騙套路與話術，保障個人財產權。

課程總結更設計「我的理財Quizizz」學習單，讓同學參加Quizizz線上競賽，回顧完整五節課收穫的內容，並可搭配證交所開發的「證券知識大富翁」遊戲，總檢測自己的證券知識及防範金融詐騙的能力。

證交所提醒，任何理財商品都有一定風險，在投資任何商品前，記得一定要先瞭解商品特性及風險所在，並借助可靠管道或洽詢專業人士，更可善用證交所「宅在家學習網」或官網獲取資本市場最新訊息及學習正確的證券知識。

證交所期望學生能透過課程，學習正確投資管道，提升理財基礎能力，更能清楚識別詐騙陷阱，暢行於投資道路不踩雷。

詐騙集團 證交所

延伸閱讀

翔耀實業違反資訊申報作業辦法規定 證交所處1萬元違約金

公平待客從小做起 兆豐銀理財夏令營提供學童防詐教育

證交所前進永續博覽會

證交所通過BSI碳中和查證 全球首家

相關新聞

今年來最佳…上市櫃營收 寫最強7月

上市櫃公司7月營收昨（12）日出爐，合計繳出3.92兆元成績單，連續五個月站穩3兆元大關，月增7.9%，年增19.9%，...

證交稅7月增41%…連15紅 前七月衝1,746億元

財政部昨（12）日公布前七月總稅收逾2.3兆元，創同期新高，年增2.8%。受台股在7月中旬創新高帶動，7月證交稅入帳31...

台股強彈 躍亞洲第一勇…法人：下一步攻月線

美股上漲，市場搶反彈買盤持續湧現，加上外資買超187.6億元，帶動台股昨（12）日早盤開高，盤中更一度大漲428點。隨高...

台股最後一盤…三金拉抬

台股昨（12）日開高收高，盤中雖遇賣壓出籠，歷經二波壓回，但終場仍大漲收市。

台股7月登高峰 證交稅連15紅

財政部昨日公布七月稅收二一六五億元，年增百分之十一點五。在主要稅目中，受到七月中旬台股創新高帶動，證交稅實徵淨額三一五億...

美銀喊買四伺服器鏈

市場傳出輝達Blackwell繪圖處理器（GPU）伺服器延遲出貨，全球股市受到衝擊。美銀證券釋出最新「伺服器產業」報告指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。