八方雲集營收／7月創下歷史新高 美國市場擴張腳步加速

八方雲集（2753）12日公告7月合併營收6.88億元，較去年同期成長7.5%，亦較上月增加5.51%，創下單月歷史新高；累計前七月營收45.29億元，年成長9.46%。八方雲集表示，營收創高主要受惠於台灣市場適逢暑假旺季，加上海內外各地區今年以來店數陸續增加，使月營收再締新高紀錄。

八方雲集美國市場集團擴張步伐加快，預計至2024年底於南加州達到11家；並且將下一個門店拓展目標聚焦在德州。八方雲集表示，德州人口數達3,000多萬，僅次於加州的3,900萬，涵蓋達拉斯、奧斯丁、休士頓三大重要城市，坐擁人口眾多、資金充沛等優勢，是八方雲集積極搶攻中式美食的龐大市場，預估可增添未來二至三年營運能量。

面臨全球通膨壓力下，平價美食的需求更加強勁。八方雲集表示，公司持續以「平價安心美食」的產品定位，滿足消費者的需求；謹慎反映價格之外，同時積極向上游整合，預計明年啟用位於嘉義的自有冷凍冷藏庫，進一步優化成本結構、提升營運效率。

展望未來，八方雲集除了加速美國市場的擴張外，在台灣展店將以八方雲集及梁社漢排骨並重，香港地區將聚焦八方雲集品牌。 集團在各區域市場均保持良好成長動能、對營運前景持樂觀態度。