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緯創上半年每股賺2.79元！加碼曝1改良、1增資、2建廠利多

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋攝影
緯創。記者吳康瑋攝影

緯創（3231）12日召開董事會，會中通過113年度上半年財務報告。緯創上半年合併營收達新台幣4,795.32億元，營業淨利為157.12億元，稅前淨利為171.33億元，稅後淨利為79.36億元，每股盈餘為新台幣2.79元。緯創第2季合併營收達新台幣2,402.07億元，營業淨利為86.52億元，稅前淨利為91.25億元，稅後淨利44.12億元，每股盈餘為新台幣1.55元。

除財務報告外，緯創同時公告以下議案：

1.為因應客戶訂單需求成長，本公司擬於新台幣21.3億元之額度內進行湖口廠建築物改良以及取得機器設備。

2.因應售後服務業務發展，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation (簡稱WTX) ，擬於美金7,200 萬元內取得位於美國德州之土地及廠房。本公司擬以同等金額對WTX進行增資，以因應WTX資本支出需求。

3.本公司100%持股之子公司 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 擬以美金 8,111.2 萬元內之預算興建廠房。

4.本公司 100%持股之子公司 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 擬以美金 4,043.8 萬元內之預算興建廠房。

新台幣 緯創

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