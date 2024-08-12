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志超財報／上半年每股賺1.2元 低於去年同期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
志超日前召開法說會照片。圖為無錫廠總經理林大明。記者尹慧中攝影
志超日前召開法說會照片。圖為無錫廠總經理林大明。記者尹慧中攝影

光電板PCB廠商志超（8213）12日公告財報，上半年每股純益1.2元低於去年同期1.64元，上半年毛利率11.8%，也低於去年同期14.1%。志超今年第 2 季毛利率13.7%，低於去年同期15.8%，單季每股稅後純益0.79元也低於去年同期1.03元。

志超日前法說釋出 2024 年營運表現平淡，不過，法人看好，公司積極擴充 HDI 產能，希望在 2025 年能切入 AI PC 供應鏈，具備題材與想像空間。

志超過往切入NB板供應主要配合組裝廠出貨給品牌廠，近年營運受到顯示器用板庫存調整影響。

志超先前法說會提到，電腦產品線 （AI PC） 及車載產品線持續投入，穩固集團產能均衡配置，同時衝刺越南廠產能以掌握北越電子聚落客戶群及開發新產品線。

志超法說會說明，旗下越南廠設立時間為 2023 年第 3 季，主要生產產品 NB、TFT LCD、車用、網通。至於高雄與總部桃園則維持不變。

志超越南廠主要因應美中貿易戰與既有客戶海外生產要求，2022 年第 4 季動土興建，並在 2023 年第 4 季開始試產。

志超目前車用營收占比約10%，以日系、韓系客戶為主，並持續開發歐美客戶應用，目標 2024 年車用業務持續成長。

志超一直以來也是三星公布的百大供應商，同時主力產品為配合筆電與 PC 產業所需用板。

越南

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