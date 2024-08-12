外資買超191億元 最高的竟是這檔ETF、其次是聯電

台股12日以21,773.26點，上漲304.26點，三大法人中僅自營商賣超，外資及投信則是買超，其中，外資買超191.48億元，統計買賣超個股發現，買超冠軍是元大台灣50反1（00632R），單日獲外資買超44,872張，聯電（2303）為外資買超第二名，另外，台積電（2330）也獲外資買超逾萬張；外資賣最多的則是中信金（2891）。

台股早盤以21,598.93點開出，上漲129.93點，在權王台積電領軍，加上AI股包括廣達（2382）、鴻海（2317）、雙鴻（3324）等股助攻，另外，重電股、貨櫃三雄也上漲，指數開高走高，盤中一度拉升至21,897.98點，上漲428.98點，終場則 收在21,773.26點。

台股以漲幅1.42%收盤，三大法人合計買超186.46億元，其中，外資買超191.48億元，投信買超79.01億元，自營商賣超（合計）84.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.21億元，自營商（避險）賣超54.81億元。

統計外資買超前十大個股依序是元大台灣50反1、聯電、元大台灣價值高息（0056）、緯創（3231）、長榮航（2618）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、台積電、群創（3481）、新光金（2888）等；外資買超前十名中，ETF有兩檔，金融股有3檔，另外，晶圓雙雄也入列。

外資買超聯電35,331張，居單日買超第二大個股，連二買，投信也同步買超聯電5,494張，連續16個交易日買超；台積電也獲外資買超11,269張，連二買，投信則是買超356張，自6月28日以來連續30個交易日買超。

台積電早盤以942元開出，上漲8元，盤中高點曾達948元，上漲14元，不過午盤過後一度小翻黑，下滑至931元，下跌3元，終場收在940元，上漲6元，漲幅0.64%。

外資買超晶圓雙雄、緯創、群創之外，金融股也是大買標的，其中，新光金增資股上市買賣，股價以平盤開出後，終場收在10.65元，上漲0.1元，漲幅0.94%，成交量31.55萬張，僅次於元大台灣50反1，外資買超7,803張，投信賣超5,784張，自營商買超13,470張，三大法人買超15,489張。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、開發金（2883）、金寶、日月光投控、中興電、華南金（2880）、友達（2409）、京元電子（2449）、中石化、南亞科等；外資賣超中信金36,943張，居賣超個股冠軍，其次是賣超開發金18,159張，賣超第三大為金寶，遭外資賣超16,480張。