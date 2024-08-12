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股市寫新高！7月證交稅連15個月雙位數正成長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％，主要稅目中，營業稅增加76億元，營所稅增加24億元較多。圖／聯合報系資料照片
財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％，主要稅目中，營業稅增加76億元，營所稅增加24億元較多。圖／聯合報系資料照片

財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％，主要稅目中，營業稅增加76億元，營所稅增加24億元較多，而證交稅受到7月台股再創新高，強勁增加92億元、年增41.1％，寫下連15紅。

今年累計前七月實徵淨額2兆3,511億元，年增2.8％；在達成率方面，累計前七月實徵淨額占累計分配預算數109.6％，占全年預算數72.7％。

7月稅收2,165億元，年增11.5％，以證券交易稅增加92億元、營業稅增加76億元、營利事業所得稅增加24億元較多。前7月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100％者有特銷稅、贈與稅、遺產稅、證交稅、契稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、關稅、貨物稅、牌照稅及土增稅等。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，7月台股先漲後跌，7月上旬因為預期台積電（2330）法說會釋出正面訊息，帶動權值股的漲勢，大盤於7月11日創下新高，但受到川普貿易保護言論、微軟資安問題、拜登退選，美國科技巨頭財報不如預期，導致2周大跌約2,300點。

若針對集中及店頭市場成交值7月上下震盪，但成交值仍維持高漲，日均量為5,850億元寫歷年單月次高水準，年增2成7 ，已經是連續5個月5,000億元高水準，也推升證交稅來到連續15個月雙位數正成長。

財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％。圖／財政部
財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％。圖／財政部

營業稅 證交稅

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