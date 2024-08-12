聽新聞
test
0:00 / 0:00
股市寫新高！7月證交稅連15個月雙位數正成長
財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％，主要稅目中，營業稅增加76億元，營所稅增加24億元較多，而證交稅受到7月台股再創新高，強勁增加92億元、年增41.1％，寫下連15紅。
今年累計前七月實徵淨額2兆3,511億元，年增2.8％；在達成率方面，累計前七月實徵淨額占累計分配預算數109.6％，占全年預算數72.7％。
7月稅收2,165億元，年增11.5％，以證券交易稅增加92億元、營業稅增加76億元、營利事業所得稅增加24億元較多。前7月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100％者有特銷稅、贈與稅、遺產稅、證交稅、契稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、關稅、貨物稅、牌照稅及土增稅等。
財政部統計處副處長劉訓蓉表示，7月台股先漲後跌，7月上旬因為預期台積電（2330）法說會釋出正面訊息，帶動權值股的漲勢，大盤於7月11日創下新高，但受到川普貿易保護言論、微軟資安問題、拜登退選，美國科技巨頭財報不如預期，導致2周大跌約2,300點。
若針對集中及店頭市場成交值7月上下震盪，但成交值仍維持高漲，日均量為5,850億元寫歷年單月次高水準，年增2成7 ，已經是連續5個月5,000億元高水準，也推升證交稅來到連續15個月雙位數正成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言