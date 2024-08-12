快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

台電強韌電網拉貨強 士電和華城7月營收站高

中央社／ 台北12日電

重電廠公布7月自結合併營收，其中士林電機7月營收新台幣25.97億元，月減6.34%，年增5.15%，站同期新高。華城7月營收20.03億元，月增4%，大幅年增61.33%，僅次於2023年12月，站歷史單月次高和同期新高。

累計今年前7月士電自結營收206.87億元，年增8.2%。華城前7月營收96.87億元，年成長64.6%；華城指出，主要是外銷及民營案訂單成長。

士電和華城持續受惠台電強韌電網計畫，以及北美市場對重電產品拉貨力道。士電到2025年持續擴充電力級和配電級變壓器產線，預估到2025年總投資金額累計超過新台幣20億元，整體變壓器產能可提升3成到4成。

市場人士分析，士電持續受惠台電強韌電網計畫對變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品拉貨，也受益美國市場變壓器拉貨力道。

華城先前表示，綠能、台電強韌電網計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為目前及未來3大主要成長動能，華城未來5年至8年持續成長。

展望今年，華城評估業績和獲利可較2023年成長，持續增加外銷訂單，今年華城產能增加幅度起碼3成到4成規模。

營收 華城

延伸閱讀

士電、中興電 四檔帶勁

桃園又停電！近千戶民眾受影響 台電搶修中

台電：若立院如期通過撥補千億 今年有望損益兩平

氣候委員會長談4小時 賴總統：不排除未來新核能技術

相關新聞

金控股除玉山金、台新金、國票金與合庫金累計EPS未破1外！ 專家：其餘大部份皆有

大部份公司的累計EPS皆有破1元，只剩下玉山金、台新金、國票金與合庫金還需努力！

初期漲沒量是好事？ 專家「鴻海今也漲起來」：散戶還在怕這時進場反而好

最近的大盤因為大跌，讓很多人到現在還在觀望，很多人說上漲沒有量，不過我認為量縮是好事，表示大家還在怕，這時候就是進場的好時間。

外資買超191億元 最高的竟是這檔ETF、其次是聯電

台股12日以21,773.26點，上漲304.26點，三大法人中僅自營商賣超，外資及投信則是買超，其中，外資買超191....

股市寫新高！7月證交稅連15個月雙位數正成長

財政部12日公布7月稅收2,165億元，年增11.5％，主要稅目中，營業稅增加76億元，營所稅增加24億元較多，而證交稅...

台股上漲304點 三大法人買超186億元

台股12日開高走高，權王台積電（2330）領軍，AI股廣達（2382）、鴻海（2317）等助攻，推升大盤指數向上衝高，終...

新興亞洲資金續撤出 惟指數回穩走升

經濟衰退擔憂暫時緩解，投資人情緒轉趨冷靜，加上日圓套利交易平倉告一段落，資金雖仍持續流出新興亞股，但上周新興亞洲指數已止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。