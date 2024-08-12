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金控股除玉山金、台新金、國票金與合庫金累計EPS未破1外！ 專家：其餘大部份皆有

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

皆是趕在周末前，所有的金控公司都公佈七月份業績，詳細EPS如下：

華南金：七月0.21元，累計1.03元

富邦金：七月2.05元，累計8.00元

國泰金：七月1.41元，累計6.07元

開發金：七月0.48元，累計1.46元

玉山金：七月0.17元，累計0.98元

元大金：七月0.38元，累計1.77元

兆豐金：七月0.29元，累計1.71元

台新金：七月0.14元，累計0.91元

新光金：七月0.19元，累計1.50元

國票金：七月0.06元，累計0.41元

永豐金：七月0.19元，累計1.18元

中信金：七月0.56元，累計2.41元

第一金：七月0.21元，累計1.22元

合庫金：七月0.16元，累計0.85元

以上數據最新累計EPS減去上次公佈的累計EPS所得出，因為是金控公司自結數據，公司可能在季報數據上有所調整，因此參考即可！

大部份公司的累計EPS皆有破1元，只剩下玉山金、台新金、國票金與合庫金還需努力！其他的觀察過幾天後再跟大家分享了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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