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台股上漲304點 三大法人買超186億元
台股12日開高走高，權王台積電（2330）領軍，AI股廣達（2382）、鴻海（2317）等助攻，推升大盤指數向上衝高，終場收在21,773.26點，上漲304.26點，漲幅1.42%，成交量3,824.67億元，三大法人買超186.46億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超191.48億元，投信買超79.01億元，自營商賣超（合計）84.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.21億元，自營商（避險）賣超54.81億元。
台股早盤以21,598.93點開出，上漲129.93點，台積電以942元開出，一度拉升至948元，終場以940元收盤，台積電開高領軍上，廣達、鴻海、雙鴻（3324）等股上漲助攻，另外，重電股、貨櫃三雄也上漲，大盤指數收在21,773.26點。
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