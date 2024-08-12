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初期漲沒量是好事？ 專家「鴻海今也漲起來」：散戶還在怕這時進場反而好

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

上周五就說大家在怕直雲不怕！

最近的大盤因為大跌，讓很多人到現在還在觀望，很多人說上漲沒有量，不過我認為量縮是好事，表示大家還在怕，這時候就是進場的好時間。

今天多方的力量來自於台積電和廣達都開出了很好的成績，上周五外資也終於開始買進鴻海，所以今天的鴻海股價表現地也相當地好，權值股的表態對於整個大盤有很大的幫助。

目前雖然還有稍微地戰爭威脅，不過其實戰爭議題常常在討論市場不會太在意，目前主要還是在炒經濟衰退的狀態，但我認為現在經濟衰退已經解決，現在還是要用力做多，不然大盤回來可能你之前賠的還沒有回來！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 大盤 經濟衰退 量縮 鴻海

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