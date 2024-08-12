新興亞洲資金續撤出 惟指數回穩走升

經濟衰退擔憂暫時緩解，投資人情緒轉趨冷靜，加上日圓套利交易平倉告一段落，資金雖仍持續流出新興亞股，但上周新興亞洲指數已止跌回穩，周升0.1%。而台股8月5日雖歷經史上最大跌點，但後面幾個交易日出現報復性反彈，周跌幅收斂至0.8%。然而外資單周持續淨賣超22.1億美元，今年以來已淨賣超114.7億美元。韓股上周跌3.3%，越股跌1%。

中國信託投信表示，近期美國公布製造業數據與失業率，雙雙低於預期，加上日本央行無預警升息，導致過往以借入日圓進行投資的套利交易大舉平倉，連帶導致日圓大幅升值，日股崩跌引發連鎖效應，台股上周也出現單日跌1,700點的史上最大跌點。不過，隨著日本央行副總裁跳出來止血，公開承諾金融與資本市場沒穩定之前，日央不會升息，鴿派言論緩解市場恐慌情緒，且美國後來開出的初領失業救濟金人數也低於預期，市場解讀美國經濟成長雖有趨緩但尚未進入衰退，激勵全球股市反彈，跌幅也大為收斂。

觀察外資動向，上周持續撤出新興亞股，最近一周淨流出45.7億美元，但新興亞洲指數已有止跌跡象，周升0.1%。新興亞洲國家股市中，仍以韓股最受外資青睞，今年以來淨買超168億美元，惟韓股今年至今仍小跌1.51%。而台股在歷經「上沖下洗」後，上周跌0.8%，表現在新興亞股中相對穩健；今年以來漲19.73%，仍是新興亞股最強。不過，外資上周仍淨賣超台股22.1億美元，今年淨賣超擴大至114.7億美元。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，今年初以來全球主要國家股市表現亮眼，也因此拉高基期，隨著美國經濟成長放緩，聯準會降息時程逼近，市場資金原本就已轉趨保守，逐步去槓桿，而近期市場對於經濟衰退的憂慮，更加劇去槓桿的速度與力道，導致股市回檔猛烈，資金也大幅流出新興市場。但隨著利空逐漸消化，經濟衰退疑慮緩解，投資人信心逐步回籠，開始聚焦基本面佳的產業與公司。財政部公布7月出口仍逼近400億美元，創歷年同期次高，顯示國內經濟基本面尚稱穩健，台股後市仍可正向看待。

張圭慧建議，短期台股將會呈現震盪整理格局，但仍無礙中長期偏多態勢，建議投資人可尋求具產業前景、成長潛力的題材，不妨採取逢低買進策略，透過一籃子優質股票布局高股息ETF，以掌握資本利得及股息收益的機會。另外，AI需求依然強勁，近期台股雖有回檔，但科技股發展依舊可期，投資人也可趁勢分批布局半導體相關ETF，掌握加碼長線投資契機。

越股上周收1223.6點，較前一周跌1%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期全球股市波動劇烈，越股也難置身事外。但隨著市場情緒回歸冷靜，越股也跟著亞股反彈，不過，交易量呈現萎縮，顯示投資人觀望心態濃厚，交易仍偏謹慎。建議投資者可以關注這波反彈較為強勢的科技、金融與消費產業，針對未來前景看好的板塊拉長投資期程，緩步低接，掌握越南長線投資機會。