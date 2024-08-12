AI 和減肥藥長線看俏 富蘭克林投顧：逢低布局科技與生技

近期包含AI、減肥藥等先前市場主流股出現回檔，與美股大盤下跌同步，不過，市場仍普遍認為輝達（Nvidia）可望保持AI領域龍頭地位，Meta也稱AI已開始幫助推動廣告營收，而雖諾和諾德財報不如預期，但主因是產能不足，而非需求問題，競爭對手禮來藥廠仍表現強勁便反映了這點，在可預見的未來，預期AI與減肥藥仍將是最熱門的領域，對於想參與行情的投資人而言，不妨趁近期回檔修正之際選擇定期定額方式來長期投資科技和生技股。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯看好四大因素將推動科技股持續跑贏大盤：(1)數位轉型(DT)仍是企業的策略要務；(2)生成式AI證明能顯著提高生產力、創造新商業模式；(3)穩定的通膨和利率環境；(4)估值合理。而富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅也提出四個看好生技股的理由，包含基本面強勁且完好無損、生技公司估值具吸引力、生技業者集中火力在成功機率最高的項目上、許多疾病的治療需求尚未被滿足。

隨市場看好AI與減肥藥長線發展，研究機構紛紛給出樂觀預估，Statista Market Insights預計至2030年生成式AI市場規模將超過3,600億美元，複合年增長率(CAGR)達46.5%。高盛4月17日做出的預測，至2030年美國服用減肥藥的肥胖成年人將從目前的約200萬人大增至1,500萬人，這將使減肥藥市場規模從目前約100億美元增加到1,000億美元。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦在AI、雲端運算等「數位轉型」主題，前十大持股包含Nvidia、微軟、博通、台積電ADR等AI領域指標股，且小幅投資於未上市公司領域，企圖抓住那些可能具顛覆性產品或商業模式的潛力股，以掌握先機，而富蘭克林坦伯頓生技領航基金則參與投資一些減肥藥開發公司，並採取大小通吃策略，除了布局產品線多元、經營穩健的大型生技股外，也持有具題材、爆發力強、可望受惠於併購活動回溫的中小型生技股。