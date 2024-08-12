權值股領軍 台股上漲304點收21,773點 台積電收940元

台股12日收盤上漲304.26點，終場以21,773.26點作收，成交量3,824.66億元；台積電（2330）收盤價940元，上漲6元、漲幅0.64%。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、中興電（1513）、京元電子（2449）、華城（1519）、長榮（2603）、欣興（3037）、陽明（2609）、緯創（3231）、萬潤（6187）、亞光（3019）、萬海（2615）、聯電（2303）、緯穎（6669）及辛耘（3583）；成交金額大且疲軟者有：所羅門 、鑫科（3663）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、直得（1597）、精材（3374）、華碩（2357）、安國（8054）及弘塑（3131）。

第一金投顧表示，連續兩三天的強彈後休息，距離低點漲多的個股將有短線客下車賣壓，可尋找仍在年線附近的股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能等仍然是主流產業。

近期波動較大，搶短需要見好就收，而比較沒數字的個股須仍有拉回風險，第三季是檢驗數字的時候。保守投資屬性的可以等待指數重新站回短期均線五日、十日線後再行動作。寧願買貴、不要買錯的心態來度過這波修正潮。目前第3季看好仍然是看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。台積電為盤面核心，為搶反彈首選,其次則為鴻海、聯發科等權值股。蘋概方面可以留意大立光、玉晶光、華通等。

近期強彈後部分可見好就收，等待重新拉回的機會，而績優股可以放，但趁月營收、季報陸續公布後汰弱留強；操作面先觀察大盤遇10日線壓力拉回狀況，期待大盤量能是否能在一舉完整收復跳空缺口。