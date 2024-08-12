快訊

捲假帳疑雲！木可公司聲明即刻起暫停運作 依法進行公司清算

直播／政治獻金假帳疑雲 黃珊珊、柯文哲親上火線說明

6空姐受傷！長榮班機遇亂流餐點灑滿地 乘客苦笑：可樂洗頭初體驗

權值股領軍 台股上漲304點收21,773點 台積電收940元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股12日收盤上漲304.26點，終場以21,773.26點作收。中央社
台股12日收盤上漲304.26點，終場以21,773.26點作收。中央社

台股12日收盤上漲304.26點，終場以21,773.26點作收，成交量3,824.66億元；台積電（2330）收盤價940元，上漲6元、漲幅0.64%。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、中興電（1513）、京元電子（2449）、華城（1519）、長榮（2603）、欣興（3037）、陽明（2609）、緯創（3231）、萬潤（6187）、亞光（3019）、萬海（2615）、聯電（2303）、緯穎（6669）及辛耘（3583）；成交金額大且疲軟者有：所羅門 、鑫科（3663）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、直得（1597）、精材（3374）、華碩（2357）、安國（8054）及弘塑（3131）。

第一金投顧表示，連續兩三天的強彈後休息，距離低點漲多的個股將有短線客下車賣壓，可尋找仍在年線附近的股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能等仍然是主流產業。

近期波動較大，搶短需要見好就收，而比較沒數字的個股須仍有拉回風險，第三季是檢驗數字的時候。保守投資屬性的可以等待指數重新站回短期均線五日、十日線後再行動作。寧願買貴、不要買錯的心態來度過這波修正潮。目前第3季看好仍然是看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。台積電為盤面核心，為搶反彈首選,其次則為鴻海、聯發科等權值股。蘋概方面可以留意大立光、玉晶光、華通等。

近期強彈後部分可見好就收，等待重新拉回的機會，而績優股可以放，但趁月營收、季報陸續公布後汰弱留強；操作面先觀察大盤遇10日線壓力拉回狀況，期待大盤量能是否能在一舉完整收復跳空缺口。

台積電 鴻海

延伸閱讀

00881成分股擁權值三王「台積電、聯發科跟鴻海」！ 一張領息1千元15號最後買進日

台股反彈收復半年線 法人：靜待缺口回補重回多頭

台股外資有望持續回補 法人：三大跡象可看出

台積接單強強滾 今年營收拚超標

相關新聞

8到9月股票市場波動將放大！ 股添樂：這事最重要…歷年發生前股市都會下跌

接下來8到9月將是市場波動放大的時間點，尤其今年美國大選年，越接近選舉，任何風吹草動都有可能導致波動加劇。

新興亞洲資金續撤出 惟指數回穩走升

經濟衰退擔憂暫時緩解，投資人情緒轉趨冷靜，加上日圓套利交易平倉告一段落，資金雖仍持續流出新興亞股，但上周新興亞洲指數已止...

AI 和減肥藥長線看俏 富蘭克林投顧：逢低布局科技與生技

近期包含AI、減肥藥等先前市場主流股出現回檔，與美股大盤下跌同步，不過，市場仍普遍認為輝達（Nvidia）可望保持AI領...

權值股領軍 台股上漲304點收21,773點 台積電收940元

台股12日收盤上漲304.26點，終場以21,773.26點作收，成交量3,824.66億元；台積電（2330）收盤價9...

非科技七雄獲利預期上調 資金輪動高品質成長股

過去近一個月以來，美股經歷了上沖下洗，儘管從８月６日已出現跌幅止穩甚至現反彈，但以大型科技股為震央的相關指數，距離收復先...

台積電反彈朝月線挺進 這幾檔概念股大漲逾半根停板

台積電（2330）7月營收創新高，上周五ADR收漲1.6%，12日股價續往上攻，朝月線挺進，相關台積電概念股上漲居多，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。