非科技七雄獲利預期上調 資金輪動高品質成長股

過去近一個月以來，美股經歷了上沖下洗，儘管從８月６日已出現跌幅止穩甚至現反彈，但以大型科技股為震央的相關指數，距離收復先前的失土仍有一段距離。摩根資產管理表示，在過去這將近一個月期間，儘管科技股出現激烈震盪，但小型股的表現卻相當優異，且非科技七雄的企業獲利提升幅度也直追科技七雄，顯示美股已進入資金輪動格局，高品質成長股將因此受惠。

根據統計，在8月5日的大幅下跌之後，過去三個交易日美股確實也出現反彈，跌深的科技股自然反彈也較大；不過愈是和科技股脫鉤的指數，跌幅越小，例如以科技股為大宗的費城半導體指數卻修正24.56%、那斯達克尖牙指數修正17.30%，但產業明顯分散的道瓊工業指數僅修正6.06%，S&P 500指數同期也只有下跌8.49% 。

摩根資產管理表示，儘管科技股尚未收復下跌的失土，但相關企業的獲利預期並沒有因此就跟著下調，可見這一波股價下跌並不代表美國企業的基本面就此出現反轉。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，截至8月2日止，在S&P 500指數的11大產業中，有9個產業的獲利數字較去年6月30日的預估進一步上調，整體盈餘增長達12.9%，且科技產業盈餘增長也達19.2%，可見美國企業獲利成長的動能依然穩固。

值得注意的是，非科技七雄在今年第4季的獲利預期將出現大幅上調。根據FactSet與標準普爾的統計，科技七雄在今年第4季的獲利預期，會從第3季的17%微幅上調到19%，但非科技七雄在第4季的獲利預期，卻會從第3季的2%大幅調升到15%，可見就獲利上調的幅度來看，非科技七雄的跳躍程度更高。