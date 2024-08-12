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8到9月股票市場波動將放大！ 股添樂：這事最重要…歷年發生前股市都會下跌

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

接下來8到9月將是市場波動放大的時間點，尤其今年美國大選年，越接近選舉，任何風吹草動都有可能導致波動加劇。

這裡分享我的專欄早上寫的內容，現在往後看，可能導致波動放大的幾個關鍵事件有：

1.本周（8/14）CPI數據

2.8/23Jackson Hole全球央行年會

3.8/29 全球AI風向指標NVIDIA公布財報

4.下個月的非農數據

如果要挑一個最重要的事件，我覺得應該是月底的全球央行年會，因為這場會議開始前，美國經濟正處在衰退與軟著陸的交叉點，全球都很關心這群央行大頭們對後市的看法。

好消息是這場會議後市場對於降息的前景會更明朗，壞消息是我們統計過去5年數據，越接近會議時間點，市場越容易震盪走跌。

結論就是8、9月如果沒有要做空的朋友，可以考慮出國走走，放鬆心情也減少看盤時間，漲了大半年了，放鬆休息一下也挺好。

是的，說的就是我，8月底我也要去韓國考察了，台灣人肉市場實在太卷了，看看有沒有機會當OBBA！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI 美國大選 風險

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