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台積電反彈朝月線挺進 這幾檔概念股大漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股12日開高走高，盤中加權指數漲逾428點，逼近21900點；台積電上漲14元，至948元，鴻海、聯發科等權值股點火，AI概念股反攻，航運族群也搶眼。中央社
台股12日開高走高，盤中加權指數漲逾428點，逼近21900點；台積電上漲14元，至948元，鴻海、聯發科等權值股點火，AI概念股反攻，航運族群也搶眼。中央社

台積電（2330）7月營收創新高，上周五ADR收漲1.6%，12日股價續往上攻，朝月線挺進，相關台積電概念股上漲居多，尤其是辛耘（3583）、萬潤（6187）、祥碩（5269）等盤中漲幅都超過半根停板，表現更加搶眼。

台積電7月合併營收2,569.53億元，月增23.6%，年增 44.7%，創下歷史新高紀錄；累計今前7月合併營收 1 兆 5,231 億元，年增30.5%；根據台積電先前在法說會釋出的展望，第3季美元營收預估為224~232億美元，可望續寫新高，季增幅7.5~11.4%，毛利率預估為53.5~55.5%。

受惠於蘋果、輝達、超微、高通等四大客戶積極投片，將進一步推升台積電下半年的業績表現，分析師陸續調高台積電展望，預估全年營收年增率可望由台積電原預期的26~29%，調升至3成以上，上看31~34%，第3季美元營收拚超標，今年業績年增幅將優於預期。

辛耘第2季營收23.72億元，季增5.7%，毛利率27.89%，稅後純益2.26億元，創歷史新高，每股純益2.82元；累計上半年營收46.17億元，毛利率27.59%，稅後純益4.36億元，每股純益5.43元。

萬潤受惠半導體客戶需求強勁， 7月營收5.82億元，月增8.83%，年增471.46%，創歷史新高；累計今年前7月營收25.8億元，年增325.55%，寫下歷史同期新高；對今年營運展望樂觀。

高速傳輸IC廠祥碩第2季稅後純益9.36億元，季增5.6%、年增91%，為11季來最佳，每股純益13.17元；累計今年上半年稅後純益18.22億元，年增1.07倍，每股純益25.97元；法人看好，祥碩下半年受惠超微（AMD）、英特爾（Intel）兩大平台客戶訂單，全年有望改寫新高。

台積電12日以942元開出，上漲8元，一度拉升至948元，上漲14元，帶領大盤指數上攻，同時，台積電相關概念股也跟進上漲居多，成為盤面上的亮眼族群；辛耘以398元開高後一度拉升至427.5元，盤中漲幅逾6%；祥碩及萬潤盤中漲幅逾5%。

台積電

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