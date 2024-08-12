AI概念股反攻 台股漲逾400點逼近21900點

台股今天開高走高，盤中加權指數漲逾428點，逼近21900點，回補5日跳空缺口；台積電上漲14元，至948元，鴻海、聯發科等權值股點火，AI概念股反攻，航運族群也搶眼。

至10時45分左右，台股加權指數上漲358.8點，至21827.8點，漲幅1.67%，電子股上漲約1.8%，金融股上漲1.02%；代表中小型股票的櫃買指數漲1.24%。

觀察盤面焦點，台積電上漲14元，至948元，漲幅1.49%，鴻海上漲逾5%、聯發科漲逾3%。

AI概念股反彈，廣達強漲逾7%、緯創漲逾4%，緯穎、英業達、技嘉也上漲，散熱族群雙鴻漲停、奇鋐勁揚約5%，ABF族群欣興也大漲逾7%。

非電族群今天走勢搶眼，運輸股漲逾2.6%，貨櫃三雄勁揚，萬海漲逾5%；航運族群如台船、新興、漢翔、亞航等同步走揚。