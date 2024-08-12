快訊

京華城弊案！前北市副市長彭振聲涉瀆職遭限制出境、出海、限制住居

大學分發入學15日放榜 一類組有望「撿漏」部分前端科系

成大鳥群集體撞窗死亡！ 專家：可能吃發酵果實「酒醉」釀憾事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI概念股反攻 台股漲逾400點逼近21900點

中央社／ 台北12日電
台股今天開高走高。圖／聯合報系資料照片
台股今天開高走高。圖／聯合報系資料照片

台股今天開高走高，盤中加權指數漲逾428點，逼近21900點，回補5日跳空缺口；台積電上漲14元，至948元，鴻海、聯發科等權值股點火，AI概念股反攻，航運族群也搶眼。

至10時45分左右，台股加權指數上漲358.8點，至21827.8點，漲幅1.67%，電子股上漲約1.8%，金融股上漲1.02%；代表中小型股票的櫃買指數漲1.24%。

觀察盤面焦點，台積電上漲14元，至948元，漲幅1.49%，鴻海上漲逾5%、聯發科漲逾3%。

AI概念股反彈，廣達強漲逾7%、緯創漲逾4%，緯穎、英業達、技嘉也上漲，散熱族群雙鴻漲停、奇鋐勁揚約5%，ABF族群欣興也大漲逾7%。

非電族群今天走勢搶眼，運輸股漲逾2.6%，貨櫃三雄勁揚，萬海漲逾5%；航運族群如台船、新興、漢翔、亞航等同步走揚。

台積電 台股

延伸閱讀

00881成分股擁權值三王「台積電、聯發科跟鴻海」！ 一張領息1千元15號最後買進日

台股反彈收復半年線 法人：靜待缺口回補重回多頭

台股外資有望持續回補 法人：三大跡象可看出

法人：台股行情仍將劇烈波動

相關新聞

8到9月股票市場波動將放大！ 股添樂：這事最重要…歷年發生前股市都會下跌

接下來8到9月將是市場波動放大的時間點，尤其今年美國大選年，越接近選舉，任何風吹草動都有可能導致波動加劇。

美股崩盤恐再現…經濟衰退疑慮9月還有「兩關卡」要過！ 專家：降息1或2碼差很大

美股自7月下旬過後，走勢下探速度加快且變得相當不穩定...投資氣氛又重新回到擔心美國經濟出現經濟衰退現象！

台積電反彈朝月線挺進 這幾檔概念股大漲逾半根停板

台積電（2330）7月營收創新高，上周五ADR收漲1.6%，12日股價續往上攻，朝月線挺進，相關台積電概念股上漲居多，尤...

AI概念股反攻 台股漲逾400點逼近21900點

台股今天開高走高，盤中加權指數漲逾428點，逼近21900點，回補5日跳空缺口；台積電上漲14元，至948元，鴻海、聯發...

前10大日圓計價日股基金 連兩季申購破百億

台灣民眾不只瘋日本旅遊，趁著日圓匯率低檔囤積大量日圓，積極尋找投資去處。今年以來有多檔日圓計價的共同基金相繼成立，根據投...

AI領軍吹反攻號角 廣達盤中爆量漲近9%、交易量達3萬張

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋！上市櫃公司近期已陸續公布上半年獲利，AI伺服器相關供應鏈個股表現優於預期，其中作為指標廠之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。