前10大日圓計價日股基金 連兩季申購破百億

台灣民眾不只瘋日本旅遊，趁著日圓匯率低檔囤積大量日圓，積極尋找投資去處。今年以來有多檔日圓計價的共同基金相繼成立，根據投信業者統計，光是國人持有規模前10大的日圓級別日股基金，已連續兩季申購金額超過新台幣百億元。

元大投信表示，先前日圓匯率弱勢跌落低檔，吸引不少台灣民眾趁機換匯日圓，根據外幣結算平台資料顯示，今年上半年日圓境內外交易金額創歷年同期新高，除了旅遊需求，透過手中閒置日圓進行投資也成為趨勢。

根據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台統計，國人持有規模前10大的日圓級別日股基金，繼今年第1季申購金額101.8億元，第2季進一步衝上113.9億元，再創新高，已連續兩季申購金額突破百億元，總持有規模也達到952.3億元，直逼千億元水準。

投信業者提醒，最近日本央行升息，一度引爆全球股災，身處震央的日股波動劇烈。接下來日本進入升息週期，可能引領日圓匯率反轉，連帶牽動日股走勢，建議投資人想利用閒置日圓進行投資，可採定期定額方式分批買進，以分散風險。