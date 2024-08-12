AI領軍吹反攻號角 廣達盤中爆量漲近9%、交易量達3萬張

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋！上市櫃公司近期已陸續公布上半年獲利，AI伺服器相關供應鏈個股表現優於預期，其中作為指標廠之一的廣達（2382）受惠出貨成長幅度超乎預期，挹注第2季稅後純益刷新歷史紀錄，繳出151.28億元的佳績、較上季表現足足大增25.4%，年增達49.4%，每股純益為3.92元，也帶動12日股價開高走高，一度大漲近9%。

根據廣達近日公布的第2季財報顯示，單季合併營收達3099.54億元，季增19.7%、年增26.5%，毛利率8.58%，季增0.1個百分點，年增0.06個百分點，也刷新紀錄，至於營益率則為4.91%，季增0.39個百分點，年增0.3個百分點，稅後純益151.28億元，同樣刷新歷史紀錄，季增25.4%，年增達49.4%，每股稅後純益為 3.92元。

公司解釋，今年成長主力來自於AI伺服器的出貨動能放大，產品結構優化，帶動整體毛利率表現持續攀升，展望未來，由於伺服器產品線今年缺料的狀況已成功緩解，也將挹注旗下AI伺服器的出貨逐步升溫，並成為營收獲利成長的主要動能，且近期通用型伺服器市場也有回溫的現象，都將帶動下半年伺服器業務持續成長。

對此，廣達12日以260元開高走高、盤中一度衝上272元、大漲近9%，雖盤中持續震盪，但截至上午十點前，單日交易量就已接近3萬張，股價維持在271.5元左右、上漲21.5元，上漲幅度達8.6%，表現相當驚人，而這也帶動市場多檔AI題材個股走勢齊揚，包括鴻海（2317）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等也都全數彈升，整體走勢相當強勁。

富邦證券則指出，近日AI伺服器相關供應鏈股以及上游半導體、設備，中下游組裝、散熱、機殼、交換器等次產業的財報陸續出爐，多檔個股都有單季獲利創下歷史新高，或三率三升的佳績，也帶動近期台股出現跌深技術性反彈，其中，相關財報亮眼AI商機股，可為投資人優先選股參考，相關指標股有健策（3653）、奇鋐（3017）、萬潤（6187）、廣達、台光電（2383）等。