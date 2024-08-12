櫃買中心新任董座簡立忠 宣示五大努力方向

櫃買中心12日上午9時舉行新舊任董事長交接典禮，新任董事長為原臺灣證券交易所總經理簡立忠。這次典禮由金融監督管理委員會證券期貨局局長暨櫃買中心監察人張振山監交，櫃買中心董事、監察人及證券暨期貨周邊單位董事長、相關公會理事長等多位貴賓蒞臨觀禮。

監交人張振山於交接典禮致詞時提到，櫃買中心自民國83年成立至今屆滿30年，已成為我國資本市場中不可或缺的一環。過去在陳前董事長的領導下，已打造出多功能與多層次的全方位交易所，成績有目共睹。新任董事長簡立忠過去在證交所擁有超過30年的資歷，熟稔資本市場運作，未來必可帶領櫃買中心持續扶植台灣特色企業、開發新商品、活絡市場交易，並與國際資本市場交流，成為國際間具特色的金融商品交易服務中心。

櫃買中心董事長簡立忠於交接典禮致詞時表示，櫃買市場在前任董事長陳永誠及前總經理李愛玲任內積極的推動下，已經奠定了十分堅實的基礎。在股票市場方面，櫃買中心是以扶植中小企業為主要使命，目前已經建置了「創櫃」、「興櫃」及「上櫃」等多層次股票市場，為不同發展階段的企業打造最適當的籌資、育成、成長及壯大的環境。

今(2024)年7月底上櫃公司家數為825家，總市值達6.5兆元；興櫃公司家數為327家，總市值達1.2兆元。在債券市場部分，今年7月底整體債券市場的流通在外餘額超過17兆元，永續發展債券的流通在外檔數計有190檔，流通在外餘額達5,564.56億元，不僅發行量屢創新高，也是外國發行人與國際組織十分矚目的資本市場。

在股債雙核心的基礎上，櫃買中心同時積極發展ETF以及店頭衍生性商品等多元化的交易標的，特別是上櫃債券ETF更是成績斐然，今年7月底其資產管理規模已經超過2.7兆元，位居亞洲第一，全球第六。

簡立忠進一步表示，未來將秉持櫃買中心一貫的服務與創新精神，在既有的良好基礎上，順應永續發展的國際趨勢，與全體同仁戮力朝下列方向努力：

(一)持續透過多層次股票市場扶植優質創新企業及核心戰略產業，讓具有潛力的優質企業能夠藉由資本市場厚植實力並強化競爭力，同時也為資本市場的參與者提供更豐富的投資機會，並持續強化各項機制，在不斷創新與成長的市場中，成為值得信賴的交易所。

(二)精進永續發展債券市場，引導資金投入公共建設、社會扶助措施及永續發展與轉型，未來可望透過協助國家住都中心建立永續發展債券發行機制、開放基金架構REITs業務，以及持續推動永續發展債券，引導更多資金投入國內公共建設及長期照顧等社會扶助措施，以協助企業及政府強化永續競爭力。

(三) 持續研議更多新形態的商品，在股債雙核心的基礎上，拓展資本市場的深度與廣度。例如：擴大ETF加掛幣別及商品範疇、開放掛牌式結構型商品等。

(四) 攜手發行人、證券商及投資人等市場參與者完善資本市場永續生態系，包含推動上櫃公司及證券商永續發展與轉型、編製永續相關指數並發展永續指數化商品、擴大永續發展債券的發行人範疇與商品態樣，透過更多面向引導資金挹注永續發展與轉型，以加速企業及政府邁向淨零。

(五)持續協助提升市場參與者的營運韌性，強化資安防護能量、提升市場營運韌性、強化證券市場資安監理等。