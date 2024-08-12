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台股恐慌時期已過？法人：技術性反彈有望延續

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上週五（9日）在美股費半指數大漲帶動下，台股開高走高，帶動電、金、傳三大類股齊步上揚，指數上演絕地大反攻，跳空開高收高收復半年線，終場大漲598點，為史上第五大漲點，雖尾盤略為壓回，但終場上漲598點、收在21,469點，成交量略增至4,660億元，整周僅下跌0.8%，將上週大跌的坑洞填補完成。

富邦證券指出，上週五台股上演絕地大反攻，也帶動櫃買指數同步上揚，最後收漲2.3%，而盤面類股則以IC封測、半導體設備、電線電纜等族群表現較佳。事實上，台股近日在外資轉買，日指標的帶動下呈現走升，且指數重回半年線下，短期盤勢技術性跌深反彈有望持續延續下去。

針對操作策略方面，富邦證券則建議，投資人短打尤佳，建議可觀看財報佳、營收增長及法人加碼的個股；此外，逢彈減碼營收及財報表現不佳、技術線型偏空股。其中，AI相關、半導體相關及重電股可做多，建議投資人多加留意，至於資訊周邊、醫材、保健食品股，則有做空風險，則要謹慎處理。

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