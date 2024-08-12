台積電開高8元 台股早盤漲逾200點

台股12日開盤指數為21,598.93點，上漲129.93點，台股早盤一度漲逾200點，高點來到21,718.89點。台積電（2330）開盤價為942元，上漲8元。

群益投顧表示，周線拉逾千點長下影線小幅收低0.78%止跌，但8月2日缺口及月季線具反壓，量能偏低之下，反彈過程震盪仍難避免。依技術面進行汰弱留強區間操作，確實做好停損停利準備，同時嚴控持股比重。

市場對被指為造成這波金融市場崩跌元凶的日元套利交易平倉進度看法分歧，高盛認為基本上已結束；小摩、瑞銀估計只完成四分之三，但到底日元套利交易規模有多大，源頭就難以清楚量化，也只能做為參考，後續還是以日元實際匯率表現為觀察指標。

操作題材可留意：

1總統重視供電穩定，電力綠能應聲強彈─賴清德總統在國家氣候變遷對策委員會首次會議表示，為求台灣供電穩定，未來電力供應要面對電力充足、系統安全、減碳加速等三大課題，並指示台電原訂2032年要完成的電網韌性計畫，須提早在2028年優先完成關鍵區域及民生相關關鍵工程。

上周五（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,497.54點，上漲51.04點、漲幅0.13%；S&P500指數上漲0.47%；那斯達克指數上漲0.51%；費半指數下跌0.43%；台積電ADR漲1.56%。

大型科技股持強帶動，美股四大指數僅費半小跌。AI半導體漲跌互見、幅度不大，輝達（NVIDIA）小跌0.21%；英特爾遭穆迪砍信評，大跌3.81%。

三大法人上周五集中市場合計買超192億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超254.6億元，投信買超50.3億元，自營商（自行買賣）賣超68.9億元，自營商（避險）賣超44億元。

永豐期貨說，選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.8上升至0.92。VIX指數下降2.94至34.29。外資台指期買權淨金額0.66億元 ; 賣權淨金額5.21億元。整體選擇權籌碼面偏多。。