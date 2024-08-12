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台股反彈收復半年線 法人：靜待缺口回補重回多頭

中央社／ 台北12日電
台積電走勢為看盤指標。中央社
台積電走勢為看盤指標。中央社

美股多收紅，但費半指數微幅下跌，台股9日反彈598.9點，收在21469點。法人分析，台股雖收復半年線，但8月2日、5日造成的跳空大缺口尚未完全回補，多頭仍須努力，台積電走勢為看盤指標。

美股道瓊工業指數9日終場上漲51.05點，或0.13%，收在39497.54點；標準普爾500指數上漲24.85點，或0.47%，收在5344.16點；那斯達克指數上漲85.28點，或0.51%，收在16745.30點；費城半導體指數下跌20.555點，或0.43%，收在4709.453點。

台股9日多方氣勢大增，終場加權指數大漲598.9點，漲幅2.87%，收在21469點，回升至半年線21138點之上；台股週線下跌169.09點，跌勢大幅收斂。

投顧指出，從量價結構來看，大盤技術線型，受到全球股災拖累，指數在失守季線後，加速探底，接著又V型反彈，儘管大盤收復半年線，但8月2日及8月5日所造成的向下跳空大缺口，目前尚未完全回補，多頭仍須努力，但季線呈現上揚，對指數具拉引作用，有助於反攻氣勢，看盤指標觀察台積電。

法人指出，美國請領失業金人數低於預期緩解衰退憂慮，日前聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能，8月下旬預計舉行全球央行高峰會議，相關話題依舊會左右市場，加上上市櫃公司公告財報進入最後緊鑼密鼓階段，雖然國際金融市場已經漸漸回復平靜，但仍需持續觀察。

台積電 台股

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