美股崩盤恐再現…經濟衰退疑慮9月還有「兩關卡」要過！ 專家：降息1或2碼差很大

【文．玩股X檔案】

美股自7月下旬過後，走勢下探速度加快且變得相當不穩定...投資氣氛又重新回到擔心美國經濟出現經濟衰退現象！

尤其是8月2日公布7月非農就業數據發布，失業率上升，使得薩姆規則衰退指標來到0.53%。

為何薩姆規則衰退指標達標，會引起經濟衰退疑慮？

最主要這項指標，在美國過去重大經濟衰退，都有出現達標現象...也就是說對於美國經濟衰退的捕捉率，過去達到百分百準確。

衰退指標是由前聯準會經濟學家薩姆研究發現，並自1970年提出規則...當美國失業率最近3個月平均值，減去過去12個月失業率低點；所得數值若是超過0.5%，則代表經濟體現階段正在經歷衰退！

而8/2(五)所公布的7月失業率達到4.3%，這讓薩姆規則衰退指標，由0.43%上升到0.53%。

憂心經濟率退的恐慌引發美股指數下挫，其中NASDAQ與費城半導體跌勢最重！

加權指數8/2日、8/5日接連2日創下史上最大跌點...不僅是台積電、鴻海、聯發科、廣達、日月光投控、台達電等權值股曾觸及跌停！

8/5日上市加上櫃，跌停家數合計799家，幾乎可說是無差別式下跌。

而近期有發表談話的聯準會官員，也有關注到這現象...並在談話中說明不會或不像會陷入衰退！

就連薩姆也不認為，目前已經在經濟已經在衰退中...

若就薩姆規則衰退指標來看，圖中的確有幾處紫色箭頭標示處；代表剛靠近或觸發衰退指標，但是隔一個月又迅速跌回到0.5%之下！

例如1976年11月的薩姆規則衰退指標就剛好達到0.5%，12月就跌回到0.47%水準。7月分的失業率，讓讓薩姆規則衰退指標，由0.43%上升到0.53%才剛達標...也就是說下個月的非農就業數據，就是一個相當重要的檢驗關鍵！

因為1個月剛觸及0.5%或許有可能如官員所說，靠近衰退邊緣...但是若是連續2個月都達標，甚至走勢呈現向上攀升！這難免對經濟衰退的恐慌又會再度復燃。

因此要論美股是否會再度出現恐慌性崩盤？9/6(五)晚上20：30所公布的8月失業率是焦點所在!

關鍵數據在哪？同樣套用薩姆規則...

若要避免出現經濟率退，則薩姆規則衰退指標必須<0.5%

假設9/6日所公布的失業率為X%

從9月往前推，近一年度(12個月)所公布的失業率，如圖所示。

當中你可以發現，過去一年的失業率低點，數值為3.7%

近3個月平均值：(x%+4.3%+4.1%)/3

近3個月平均值-過去一年的失業率低點<0.5%

(x%+4.3%+4.1%)/3-3.7%<0.5%

(x%+4.3%+4.1%)<4.2%*3

X%<4.2%

也就是說9/6(五)所公布的失業率必須<4.2%，才會讓薩姆規則衰退指標跌回到0.5%之下！

這是9/6日的關鍵數據！因此會不會又出現恐慌性崩盤？

由薩姆規則衰退指標，估算出關鍵數據，提供給你參考！

這是9月的第一大關，另外一關當然是9/19(四)利率決策會議，主席包爾宣布實際降息是否為1碼？

包爾在8/1(四)利率決策會後記者會，才表明不考慮1次降息2碼；因此第二大關所要檢查的重點數據，就是1碼還是2碼？

最主要的目的，其實就是在判斷降息的方式...究竟屬於「預防式降息」還是「衰退式降息」？

這2種降息方式，其實各大金融機構都有人看，看法皆不盡相同...若是以聯準會利率決策會議原先目標，傾向「預防式降息」也就是如計畫降息1碼；但若是9/19降息，1次降2碼或2碼之上...則是為了拯救並避免經濟陷入衰退，所採用的救市措施，也就是「衰退式降息」。

所以同樣都是降息，力度不同其目的性也就不同，對於美股指數、加權指數的衝擊性也就完全不一樣!

究竟是「預防式降息」還是「衰退式降息」？9月份還有這2大關卡，牽動市場投資人的敏感神經！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美股還會出現恐慌性崩盤? 留意9月還有2大關卡要過...