聯準會具備降息空間 有助支撐美國經濟與美股 多元化布局參與未來行情

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思投資團隊投資長法蘭克‧甘農(Frank Gannon)指出，若聯準會在第三季末或第四季降息，將有助維持美國目前已經持續約49個月的經濟擴張。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊策略師傑佛瑞‧修茲(Jeffrey Schulze)也稱，儘管近期初領失業金人數上升，但遠未達到讓我們擔心經濟衰退的27.5萬人水準，我們認為近期的經濟數據疲軟只是疫情週期高速成長後的正常化。

儘管短期內市場對經濟擔憂升高，但最終這將觸發聯準會在9月開始降息，進而在2025年推動美國經濟重新開始加速，並有利於更易受到經濟加速影響的小型股、價值股、循環股，我們也認為公用事業在未來6-12個月內存在潛在機會，他們的估值頗具吸引力且處於最佳位置。

富蘭克林證券投顧表示，美國7月失業率上升至4.3%並觸發「薩姆法則」，引發投資人擔憂，認為經濟放緩速度可能快於預期，部分投甚至行認為聯準會應在9月和11月各降息2碼，然而，一個月的數據仍不足以證明經濟即將步入衰退，最新ISM非製造業指數和初領失業金等數據也優於預期，而即使美國經濟持續放緩，聯準會仍有足夠的降息空間，將有助支撐經濟，中長期來看，若經濟持穩，沒有陷入衰退，貨幣政策轉向寬鬆將有利美股。

在題材上，隨AI觸角持續擴散與延伸，長期下巨大的AI需求將惠及多個領域，其中，通訊服務、科技是最具AI題材的類股，兩者也是2024年標普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，短線出現修正不一定壞事，反而有助降溫過度樂觀的市場情緒與消除籌碼混亂狀況，並提供逢低進場或定期定額介入機會，若投資人對於科技股存有疑慮，也可選擇布局先前表現落後、評價相對較低的類股，並藉由多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

富蘭克林證券投顧表示，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。

近期選情確實變化莫測，川普日前遭遇暗殺未遂(attempted assassination)事件，事發後初期各界認為川普當選機率提高，然而隨拜登退選並由副總統賀錦麗(Kamala Harris)出面競選總統，民主黨氣勢大幅回升，Real Clear Politics數據顯示，川普當選機率已回落至48%，而賀錦麗當選機率急遽上升至50.4%，過半，顯示大選選情更趨白熱化。