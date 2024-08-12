法盛投資管理：AI 科技持續影響市場 改變傳統市場規律、加速當沖交易

隨著通膨放緩、對於全球經濟衰退的擔憂逐漸消退，2024年上半年經歷一個良好的開始；然而， Natixis集團及旗下附屬公司67%的分析師認為，對於充滿不確定性的下半年，市場可能過於樂觀。

Natixis策略分析師展望報告在2024年6月調查集團內法盛投資管理(Natixis Investment Managers)和旗下11家附屬公司，以及法國外貿銀行(Natixis CIB)，一共30位市場分析師、投資組合經理、研究分析師和經濟學家的專業見解。調查顯示，隨著美國總統大選的到來，下半年市場的目光都集中在美國身上。

AI 發展勢不可擋

生成式人工智慧(Generative AI)自2022年末以來成為科技股的成長動力。Natixis分析師預測，AI在未來二至五年將對市場產生重大影響。73%分析師認為，AI將改變傳統的市場規律，77%相信AI將加速當沖交易。97%分析師相信AI還尚未實現全部潛力，也理解這其中夾帶著風險─93%認為隨著AI的能力不斷加強，未來一年出現詐騙活動的機率也會隨之增加。

除了投資市場，分析師也關注AI對於投資行業運作的長期影響。八成分析師認為AI有助發掘原本無法偵測的新機遇，七成則認為AI有助監測未知的風險。

通膨成為美國大選年關注議題

法盛投顧總經理陳家銘(James Chen)表示鄉：「面對下半年的一系列不利因素,包括政治風險、地緣政治緊張局勢、利率維持在高檔、消費者支出放緩，以及政府債務持續增加等，投資者應保持謹慎樂觀。」

74%的分析師認為，美國總統大選對投資人而言是下半年的中度風險(37%)或高度風險(37%)，而77%的分析師相信選舉對於市場有重要的影響。

六成分析師認為美國大選將對市場造成的壓力大於支撐。然而，有三成分析師認為，大選只為市場表現帶來噪音、而非提供訊號。分析師們其中一個最擔心的問題，則是通貨膨脹在幾十年以來首次成為選舉年的議題，且有約47%的分析師擔心美國聯準會的降息決定將變得「政治化」。

地緣政治與財政赤字是隱憂

地緣政治挑戰仍然是分析師關注的焦點，八成受訪分析師擔憂烏克蘭戰爭、以巴衝突和中美關係持續緊張等地緣政治問題，將為下半年帶來阻力。

政府債務也是分析師的一大擔憂。七成分析師表示，財政赤字是評估市場的重要因素。53%分析師認為目前的政府負債水準雖然尚可持續，但對經濟構成長期威脅；37%的分析師則認為，目前的政府負債已達到不可持續的水準。

在不確定的環境下尋找超額收益

67%受訪分析師預期，美國股市在下半年有望為投資者提供最佳的回報，僅一成分析師看好英國市場將帶來最高成長，看好歐洲市場的分析師僅占3%。67%的分析師認為成長股的表現將優於價值股，73%分析師認為大型股的表現將優於小型股。

儘管分析師們認為，回報將較為分散,但有六成分析師認為資訊科技業將是美國市場下半年表現最佳的行業，只有一成分析師認為科技業將是歐洲市場回報最高的行業。在歐洲，兩成分析師預計金融業表現亮眼，其次有17%分析師看好醫療保健行業表現。

在固定收益方面，利率走高使債券重獲青睞。分析師對於美國市場最具報酬潛力的債券種類看法不一，但都偏好高信用品質的債券，各有23%的分析師認為核心短天期政府債券、核心長天期政府債券及投資級公司債券，將在下半年提供最佳回報。歐洲方面，27%分析師認為已開發市場的投資級公司債券具有最佳回報潛力。

較少分析師看好高信用風險債券的風險與回報的權衡，僅13%的分析師認為非投資等級債券或硬貨幣新興市場債券(hard currency emerging market debt)將提供最佳回報。投資者需要了解現金、利率和債券的本質高利率環境導致許多散戶投資人轉向短期持有現金，這類投資工具被視為「穩當獲利」的選擇，並創下本世紀以來最高的配息率紀錄。但分析師提醒，投資領域並無免費午餐。

對於現金投資所面臨的主要風險，53%受訪分析師認為，其他領域的投資回報更具吸引力，以去(2023)年各地股市指數為例，標普500漲幅達15.3%、那斯達克18.6%、富時全球指數13.3%及日經指數18.2%。

另類投資有助分散風險

面對下半年錯綜複雜的經濟形勢，預計另類投資將在投資組合中發揮分散風險的作用。六成受訪分析師認為，相較於傳統股債六四配的投資組合由60%股票、20%固定收益及20%另類投資組成的投資組合於下半年的表現將更勝一籌。

分析師對高度分散及風險保障策略的青睞，稍微高於追求高回報的策略。分別有17%的美國分析師及20%的歐洲分析師偏好貴金屬及絕對回報策略(absolute return strategies)，相信這類傳統風險緩解工具能夠提供下檔保護，而貴金屬更能持續對沖掉通膨風險。

相比之下，較少分析師看好私募債券(美國為13%,歐洲為13%)及私募股權(美國為17%，歐洲為10%)在下半年的回報。

永續投資的未來

全數Natixis分析師一致認同，政治因素將繼續在永續投資議題造成分歧；但有半數受訪分析師認為，未來二到五年永續投資的走向將由投資人主導，屆時消費者需求的影響力將會超過政治壓力。

永續投資正處於政治情緒的暴風圈中心，57%分析師預計相關法規將會更加嚴格，但全球標準難以統一，僅一成分析師認為歐盟及美國將採用一致的監管要求、定義及報告框架。67%的分析師認為，數據提供商的ESG評分將會趨於一致，意味著未來五年行業參與者將會減少。

六成分析師預計影響力投資將持續擴大，五成分析師認為資產管理業者需要做出淨零承諾才能在歐洲及亞洲贏得業務，僅兩成分析師認為永續投資將在未來五年內成為所有投資組合策略的基本標準。

法盛投顧總經理陳家銘(James Chen)表示：「為了降低風險,建議投資人配置債券、股票和另類投資為主的多元化投資組合，避免過度集中於單一資產類別。由於風險範圍廣泛，應關注固定收益資產的品質，分析師更推薦政府及投資級公司債券，避免風險較高的非投資等級債券和新興市場證券。預期由現在開始，所有焦點將集中在美國，因為總統大選的結果，對政策、市場和地緣政治,將產生廣泛的連鎖反應。」