永豐投顧：急跌測底 多觀察、調整持股

日本因為通膨居高不下，試圖通過升息來改善日圓的疲弱，不料引發利差交易大幅調整，其後日銀副行長雖然聲言要保持金融市場穩定為先，但是在大幅波動後，利差交易的空間縮小，還會繼續調整，不應就此認為資本市場會V型反轉。

美股經過四周調整後，市場氣氛明顯轉變，過去市場都是偏多解讀，以致出現壞消息是好消息的悖論。但如今市場氣氛轉變，儘管美股出現止跌反彈，但是市場會開始嚴格檢驗AI投資的成效、景氣狀況，本周有美國CPI數據公布，能否營造景氣穩定、利率看跌的環境，值得留意。

美國總統大選兩黨正副候選人都就位，辯論會也已排定，此後市場焦點會集中在彼此的政見，例如川普將會繼續申述他的關稅政策，民主黨也可能繼續推出科技戰的措施，凡此種種都會引發相關產業的波動。

本周面對反彈後的局面，股市波動幅度應該會縮小，搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI，關鍵個股是輝達，輝達曾跌破100美元價位，回補了跳空缺口，後續要觀察8月下旬的財報。