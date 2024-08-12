美超微攻歐 協力廠喊衝

AI伺服器大廠美超微雖然面臨關鍵元件缺料的壓力，公司仍持續拓展全球布局，最新鎖定英國市場，在當地開出七項高階職缺，衝刺歐洲業務與銷售。

法人看好，美超微不畏短線產業雜音，持續擴編團隊，意味公司對後市仍充滿信心，為雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、華泰（2329）等協力廠後市吞下定心丸。

為搶攻歐洲市場龐大訂單，美超微已在英國倫敦及伯克郡最大城鎮雷丁設置專用銷售辦公室。

綜合外電報導，美超微業務開發經理Max Boyd透露，隨著全球市場加速成長，美超微正擴大旗下英國銷售據點團隊規模，並將在當地釋出七大職缺，藉此加強整體銷售，並擴大與客戶間的業務。

美超微最新英國招募資料顯示，將在雷丁召募「高級業務發展總監策略」、「銷售團隊辦公室經理」、「銷售副總裁」、隸屬北歐團隊的「區域銷售總監」等四種與銷售有關的高階職缺。

美超微並於倫敦為銷售團隊召募「銷售支援專家」、「現場應用工程師 H／W R&D （應用優化 ）」以及媒體與娛樂的「企業銷售經理」，合計共七大類不同的職缺。

據悉，美超微近年積極強化全球布局，不僅在英國劍橋、印度新德里設立研發中心，也在美國、台灣和荷蘭等地打造龐大的設計、製造據點，團隊基於雄厚的創新研發製造實力，在各地設置銷售辦公室，藉此支援市場需求。