當沖降稅…帶動股市量能 超預期

金管會力挺當沖降稅延長，根據先前所提稅式支出報告，歷次當沖降稅以來，確實帶動台股量能成長，且2022年第二次延長降稅後至2023年底，股市日均成交量超過3,300億元，優於原本稅式支出評估，也較首次實施當沖降稅時倍增。

根據稅式支出評估，歷次當沖降稅過程中，無論當沖占比、市場日均成交值皆呈現成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長。

以成交量來看，第二次延長降稅至去年底，集中市場及櫃買市場合計日均成交值為3,304億元，相較2018年4月首次延長降稅兩市場合計的2,697億元，增加約22%，相較於當沖降稅2017年首度實施時，兩市場合計日均成交值1,544億元，更是大幅增加114%，呈現倍增。

稅式支出報告指出，若與先前幾次延長時的預估值相比，第二次延長當沖降稅至去年底，集中市場股票當沖占比40.1%，與預估值40.9%接近，櫃買市場股票當沖占比45.6%，則高於預估值37.6%。

成交量方面，第二次延長降稅至去年底，兩市場合計日均成交值為3,304億元，高於2022年時預估的日均成交量2,876億元，也高於2023年預估值2,715億元，已顯著推升市場量能。