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法人：台股行情仍將劇烈波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股上周雖暫時止跌，不過市場戒慎恐懼的氛圍仍持續增溫，從兩個重要的跡象可以看出端倪：一、上周融券空單增加3.2萬張；二、根據集保結算所數據顯示，上周市場千張大戶減少304人。

台股上周震盪劇烈，最低一度殺至19,662點後止跌轉彈，雖然單周仍下跌169點、跌幅0.7%，不過從周K層級來看，不但周K轉紅、終止連三黑，且下影線長達1,320點，創史上最長紀錄，顯示低檔買盤支撐強勁，本周有望續彈。

雖然台股短線出現止穩跡象，不過法人提醒，行情仍有持續劇烈波動之虞，從二大跡象可以看出。

首先，是短線行情雖止跌反彈，不過市場避險情緒濃厚，使得上周整體台股市場的融券空單增加3.2萬張，增幅達14%。

其次，根據集保結算所數據顯示，上周市場千張大戶人數，並沒有因行情反彈而增加，反倒逆勢減少，單周減少304人。其中減少最多的前五大個股，包括鴻海（2317）28人、臺企銀（2834）22人、廣達（2382）九人、日月光投控（3711）九人、華新（1605）九人。

至於增加的個股，則包括：友達與開發金均為九人、銘旺科與台新金均為七人、大亞與旺宏均為六人，鈺創、中鋼、興富發、台積電、王道銀行、台泥、國產、國泰金、彩晶等均為五人，美律、台表科、錸德、台中銀等均為四人。

台股 融券

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