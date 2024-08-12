台股外資有望持續回補 法人：三大跡象可看出

台股上周行情劇烈震盪，展望本周，法人預期，外資有望持續回補台股，從三大跡象即可看出，包括：美國恐慌指數VIX連續二日大跌、台股周K留下長達1,320點的下影線、台積電ADR上漲。

台股上周下跌169點，全周下跌0.7%看似不大，但每日震盪幅度大，最少也有2%，最大則超過8%。單周成交量為2.65兆元，較前周大幅增加22.1%，呈現「價跌量增」格局。

三大法人進出方面，上周共計賣超台股1,058億元，其中外資賣超715.4億元、投信買超542.8億元、自營商賣超885.3億元（其中被動式避險賣超586億元）。至於八大公股行庫券商，則買超269.8億元。外資上周大賣超，但到周五（9日）已轉為買超254.6億元。

法人預期，外資本周有望持續回補台股。第一個跡象是，美國恐慌指數VIX在連漲四日之後，連續二日跌幅都超過14%。市場對於美國經濟衰退的憂慮下滑，美股三大指數周五都上漲。僅費城半導體指數收黑，但也只小跌0.4%，相較於8月以來每日漲跌幅度高達2.5%至7.1%，市場恐慌氣氛已大幅降低。

第二個跡象是，台股上周跌破2萬點之後，出現V形反彈，周K留下的下影線長達1,320點，為史上最長紀錄，顯示短線已出現止穩訊號，低檔買盤支撐轉強，有利台股本周重回上行軌道，吸引主動式外資買盤進場搶短。

第三個跡象則是台積電ADR上揚。費半指數上周五雖跌0.4%，但個股表現差異大，英特爾大跌3.8%、超微跌1.5%，但台積電ADR漲1.5%，輝達也只小跌0.2%，配合台積電（2330）7月營收創新高，都有利外資本周買超台股。

本周將公布多項國內外經濟及企業獲利數字，將是市場焦點，特別是美國7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、上市櫃公司7月營收與半年報、MSCI明晟季度調整等。