當沖降稅延長 立院有雜音…新會期三方意見攻防

財政部上周預告當沖降稅擬延長三年至2027年底，將於立法院下會期闖關。據了解，立法院財委會尚未凝聚共識，部分立委對於三度延長當沖降稅態度保留，部分則主張應延長五年，將在立法院9月開議後展開攻防。

當沖降稅實施至今年底，財政部長莊翠雲上周宣布，財政部將提出《證券交易稅條例》修法，擬延長三年至2027年底。財政部已於8日預告修法，預告期為一個月，完成預告後將送行政院，再送立法院審議。

據財政部預告版本，因現股當日沖銷交易證交稅稅率千分之1.5措施將於今年12月31日屆期，為維持證券市場交易動能，降低市場不確定性，擬延長施行期限三年；另也同步修法，將證交稅繳款書送達規定回歸行政程序法辦理。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，為期一年，屆期後延長約三年八個月至2021年底，即將落日前再度修法延長三年至2024年底，財政部如今打算再延三年至2027年底。

不過當沖降稅並非全無雜音，國民黨立委王鴻薇、民進黨立委郭國文先前都曾經呼籲財政部，對於當沖降稅是否延長，應該審慎思考，避免變相鼓勵投機、反成了「割韭菜條款」。

而國民黨立委羅明才提案則指出，當沖稅率減半有助吸引投資者進場交易，且無論景氣循環或市場多空，當沖交易比重皆維持穩定，當沖交易屬「中性政策」，有助提升證券市場流動性，有利營造更優質籌資環境，提案主張延長五年至2029年底。

另外民進黨立委邱志偉則提案，將證交稅繳款書送達規定比照行政程序法處理，這部分與財政部版本雷同。

過去討論當沖降稅延長的時候，也曾經有立委認為應直接常態化，券商公會也表態，認為重點不是延長三年、五年，盼爭取當沖降稅常態化。不過財政部曾公開表態，受限於納保法規定，租稅優惠必須有期限並適時檢討，常態化機率低，預料立院攻防仍將鎖定不延長、延長三年、延長五年等三方案。