富邦、開發金Q2最愛這檔金融股 國泰金逆勢加碼電信

壽險金控第二季殺出電子股，那不買電子股買甚麼？據各壽險金控揭露第二季台股大額投資名單，富邦金（2881）、開發金（2883）轉買金融股，最愛兆豐金（2886）、中信金（2891）及玉山金（2884）等銀行型金控；國泰金（2882）則逆勢加碼電信股，先領一波穩定股息「保底」。

法人說，7~8月是金控股認列現金股息收入高峰，推高獲利，加上9月美國聯準會降息也有助進一步降低資金成本及海外債評價回升，帶動中信金、玉山金及兆豐金經常性收入成長及其他權益回升，提升2024年配息能力。

富邦金、開發金6月底持金融股水位（含市值減損）各攀升到601.4億元，及281億元，各季增24%和11%，均遠高於同季金融股指數10%漲幅，顯示兩大金控同步敲進金融股，並鎖定銀行型金控。

富邦金第二季大額交易名單中，新增兆豐金，也敲進中信金近14萬張、永豐金（2890）3.6萬張；開發金則偏好兆豐金與玉山金，各加碼3萬餘張。

相較富邦、開發金看好銀行型金控股的獲利與配息能力，國泰金獨偏好電信股，第二季大舉敲進中華電（2412）6.2萬張，也加碼台哥大近1.5萬張，持有電信三雄持股水位攀升到近900億元，季增13%。

合計五大壽險金控2024年第二季底總投資台股債水位（含市值減損）是1兆6874億元，季減2.3%，與台股大盤同期季大增13%相較，顯示五金控第二季賣股力道大，又以大漲17%的電子股為「獲利提款機」。