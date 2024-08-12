台股這波從7月11日歷史新高24,416點起跌、至8月6日最低點19,662點止跌，區間下跌高達4,754點，跌幅達19.5%，已接近技術線型的空頭走勢。天上掉下來的刀子可以接嗎？外資圈包括大和資本、里昂、瑞銀等證券仍看多科技股前景，但要留意全球通貨膨脹、地緣政治、輝達財報等風險。

費城半導體指數及許多全球科技股最近經歷高度波動，這是大和在2022年9月將全球科技股產業前景上調到「正向」以來，市場經歷的第三次中期調整。大和對這種修正並不訝異，反而看到下一個撿便宜的機會。

雖然市場最近波動擴大，但大和仍持續看多全球科技股，主要原因有三：首先，這個周期才剛開始，半導體的盛世將一直持續到2026年；其次，通常在半導體周期到頂之後，費半指數才會觸頂，離現在都還很遠；第三，評價雖然不再便宜，但也不貴。

大和指出，費半指數從7月10日的高點重摔，在不到20天內急跌24%，波動幅度遠高於前兩次修正。但相較於兩個月前，這個價位反而令大和更安心，因為更貼近基本面。

大和預估，半導體仍在景氣周期的上升段，到明年第2季或第3季才會觸頂，費半指數可能在明年下半年觸頂。

大和認為，掉下來的刀子已落到地上，只是仍要晃動一陣子才會平息。里昂則認為，不確定因素仍多，市場焦慮的情緒可能會更持久，但人工智慧（AI）基本面並未惡化。瑞銀也認為，AI相關投資仍持續進行，有利台股供應鏈。