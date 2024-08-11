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一周盤前解析／高殖利率概念股 吸睛

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（9日）在美股主要指數勁揚中，早盤同步走高，指數突破半年線關卡，台積電重登900元之上，鴻海及廣達終於擺脫連日陰霾，漲幅勝大盤，加上金融股火力全開，指數收盤大漲598點，改寫台股史上第五大漲點紀錄，收在21,469點。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股近日高低振幅較先前超過千點的幅度開始收斂，意味最恐慌時期已過去。然而，近期市場所憂的美國經濟衰退與總統大選等不確定性仍在，先前領漲的輝達產品延遲與財報等疑慮未除，操作上，選股回歸基本面。

統一投顧協理陳晏平表示，美國初領失業金人數創近一年多以來最大降幅，化解市場對美國經濟衰退擔憂，加上日本央行副總裁出面談話，日圓止升回貶，降低全球資金去槓桿壓力，而外資空單回補，指數初步已見止跌契機。

惟本波段急跌，技術面劣勢不易立刻扭轉，現階段仍應嚴控持股比率，反彈汰弱留強。選股方向建議短線上，可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，半年報及7月營收公布繳出佳績個股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光及先進半導體股布局。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股短線強彈後，距離低點漲多的個股將有短線客下車賣壓，建議可尋找仍在年線附近的股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能，仍然是主流產業。近期波動較大，搶短需要見好就收，而比較沒數字的個股須留意仍有拉回風險，第3季是檢驗數字的時候。

保守型投資人可等待指數重新站穩5日、10日線後再行動作，秉持寧願買貴、不要買錯的心態來度過這波修正潮。目前第3季看好仍然是看好台積電相關、AI伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。

台積電 台股 美國經濟

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