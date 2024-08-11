蔡明彥專欄／工具機、營建、資產 有撐

上周，包含台灣在內的全球市場因美國失業率竄升、中東衝突急升下，觸動日圓套利交易大規模平倉，各類金融商品資產都經歷了一段驚人的大怒神行情。展望後市，有幾個看法供投資人參考。

首先，由於美國的失業率開始緩步攀升，我們預期美國聯準會（Fed）9月就會啟動降息，以便讓經濟軟著陸。其次上周日央因7月底不預期的升息導致全球市場劇烈動盪，已迫使日央副行長出面對外降溫，讓市場信心回穩；而上周四美國初領失業救濟金人數回落，也讓因觸動薩姆法則所導致的美國經濟衰退疑雲暫時消退。

加上大股東如輝達黃仁勳、亞馬遜貝佐斯、以及波克夏巴菲特等逢高賣股的利空，在股市拉回、修正乖離過高的風險後逐漸淡化，以上發展均有利於短期股市休養生息。

另從上周美股財報來看，航空、旅遊類的公司多釋出新訂單趨緩的徵兆；麥當勞、星巴克則均受大陸消費疲弱，導致業績與展望保守。上述服務類型公司是美國人力吃緊、工資上揚的主因，最新財報揭露的趨勢，有利壓低美國通膨，支撐9月降息的預期。

但另一方面，全球最大貨運業者馬士基、及美國鐵路運輸公司CSX、UBER等則均表示客戶對下半年貨物、服務需求仍旺盛，看不出經濟有衰退的跡象。由種種蛛絲馬跡看來，美國景氣雖放緩，短期應不至於衰退。

其次，在科技股財報方面，綜合台、美重點公司釋出的訊號來看，繼LCD TV後，上半年繳出優於預期的手機，在聯發科（2454）、高通、穩懋等都發出第3季恐旺季不旺的訊息；尤其是安卓系統，隨上半年新機發表的訂單消化後，後續追單動能轉疲。由於手機是半導體耗用量最大的一個主要產品，將壓抑本季半導體表現，只能靠iPhone 16獨撐大局。

市場期盼的電腦換機潮，則因AI PC單價過高，發表以來有點叫好不叫座，廠商多預期要到2025年才有機會放量。由於以AI Server為主的AI概念股，經過上周大震盪後，股價跌落年線支撐轉由空方主控的日多，加上上周美商超微電的梁見發證實輝達B系列產品時程延後，因此，未來AI題材要能再起風潮，以邊緣運算為主的手機、PC、筆電等能否在新平台發布之後熱賣，將是台股在景氣燈號6月站上代表過熱的紅燈後，能否續揚最重要的關鍵。

儘管，基本面展望有點令人高處不勝寒，但從資金面來看，台灣整體銀行體系存款減掉放款的差額已達新台幣12兆元。在市場游資充沛下，以高股息為主題的被動式ETF買盤，預期可對台股下檔帶來支撐。

搭配技術面來看，8月5日台股融資維持率一度下探148%，短線籌碼經過這波震盪清洗後已趨穩定，有利反彈行情延續。由於收盤價跌破年線、線型轉空者日多，目前個股線型走勢還呈現底部成型、放量突破的個股屈指可數，與機器人題材有關的工具機個股，藉著近期日圓回升，成為上周版面最火紅的小族群。此外，營建、資產類中抗跌個股不少，甚至也有波段新高的個股可以留意。

（作者是群益投顧董事長）