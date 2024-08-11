國泰證券秉持「以人為本」的經營理念，首度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，不僅反映公司致力打造友善幸福的工作環境，國泰證券更以此為助力，攜手員工善盡企業社會責任，從內到外，將產業影響力擴及至客戶服務，如為身障族群提供無障礙服務、為新手交易提供外撥關懷等，打造安全友善的金融環境，落實公平待客的服務精神。

面對日益增長的人口高齡化趨勢，國泰證券觀察，高齡族群使用金融服務時，常遇到業務資訊過於繁雜、無法長時間等候、高齡金融剝削等痛點。為協助高齡客戶能享有迅速且貼心的服務，國泰證券全台九家實體分公司已正式啟動「銀色櫃台」，打造免等候、快速通過的專屬環境，同時提供多項無障礙設施，如老花眼鏡、無輪扶手椅、坐架式放大鏡，讓銀髮客戶使用服務過程無障礙。

另外，國泰證券特別針對從業人員設計一系列的專業培訓，以耐心、同理心，傾聽高齡客戶的需求，並藉淺顯易懂的金融圖卡，有效傳遞重要資訊，讓每位客戶皆能充分瞭解辦理業務的內容，守護樂齡的金融安全。

國泰證券有感於全台失智人口逐年上升，將服務觸角延伸至失智族群，積極鼓勵員工參與「失智友善天使」認證培訓，藉由線上課程及專業測驗，讓員工認識、瞭解失智症，學習與失智族群友善溝通的技巧，並應用在工作場域，進而在服務中，能夠為失智者提供更多的支持和關懷。

隨國泰證券全數實體分公司皆已獲得認證，不僅代表企業成功在全台建立起失智友善的網絡，更代表著國泰證券對金融友善的實踐。

秉持實踐公平待客的初衷，國泰證券致力成為「最有溫度的券商」，以人為本的經營理念，始終貫穿於公司發展的每一個階段，從關愛員工到服務客戶，再到承擔社會責任。展望未來，國泰證券承諾將洞察各階層客戶所需，持續提升服務質量、打造包容互助的金融環境，用具體行動，實踐多元社會共榮的精神。