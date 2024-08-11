就市論勢／機器人、蘋果鏈 聚焦

盤勢分析

科技巨頭財報與財測參差不齊，AI指標股輝達（NVIDIA）更傳出新產品出現瑕疵延遲出貨，以及大股東賣股等兩大利空，使得股價在100美元關卡震盪。由於輝達是所有科技基金核心持股，大跌後容易反彈，因此8月下旬前維持整理格局。

美國企業本次財報亮點不多，英特爾荒腔走板的財報暗示王國進入下跌漩渦，執行長基辛格6月來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）態度丕變，原來是營運遭遇困境，而與會科技大廠都希望能在帝國頹傾之際搶奪市場。近日英特爾持續高調宣稱研發技術領先台積電，但沒人在乎。

另外，電動車大廠特斯拉上季淨利14.8億美元，年減45%，每股獲利0.52美元，獲利連續四季低於預期，毛利率僅18%，並預期今年電動車出貨量成長率將「顯著下滑」，引起投資界高度關注。

投資建議

美國降息的影響導致七大巨頭的「資金避風港」功能降低，資金轉向基期偏低族群，而科技巨頭的財報展望也無法支持股價持續上漲。

2016年美國大選前，川普聲勢上揚、股市下跌，川普當選後全球股市開始上漲，預估選前全球金融市場維持整理格局，台股8月指數震盪探底後反彈，修正幅度大但時間仍不足。短線可留意台積電（2330）供應鏈、AI機器人、蘋果供應鏈、營建與航運股。