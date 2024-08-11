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恐慌情緒緩和 留意本周22,000點關卡攻防戰

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

市場恐慌氣氛緩和，美國股市強勁反彈，也讓9日台股同步展開反彈，在電子、金融和傳統類股帶動下，終場上漲598點，收在21,469點，漲幅2.8%，成交量4,660億元，也重新回到半年線之上。上周雖然下跌169點，小跌0.7%，不過技術線型是正向的長下影線紅K。

上周五美股四大指數漲多跌少，不過漲跌幅不大，漲幅最高的是那斯達克指數上漲0.5%，下跌的費半指數跌幅0.4%。

永豐期貨表示，整體而言，上周五加權指數在電子股強彈的情況下表現強勁，也回補了8月5日的跳空缺口，留意本周22,000點關卡攻防狀況。

安聯投信台股團隊指出，整體而言，近期市場情緒影響較大，台股受到AI結構性成長動能帶動，Apple手機也持續上修，企業獲利維持正向。惟震盪盤勢下，大量買盤重回市場可能需要時間，但就產業面觀察，展望仍正向，市場最恐慌的時間應該已經過去。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，拉長時間，AI趨勢不變，目前正值軍備競賽階段，重點仍在AI基礎建設。另為因應盤勢快速變化，建議現階段可觀察三項指標。一是日圓走勢。由於7月開始傳出日本央行將升息、聯準會9月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，目前可觀察日圓兌美元140元支撐；二是美國AI晶片龍頭財報，可留意8月底營收報告；三是情緒指標，觀察小台指散戶多空比是否下滑，檢視市場氛圍。

AI 台股

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