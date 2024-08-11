專家看台股 波動幅度縮小 短線以橫向整理為主

台股上周下跌169點，周線跌幅收斂至0.78%，不過，周K線逆轉收紅，並留下長長下引線，中止連四黑窘境。法人表示，本周台股面對反彈後的局面，股市波動幅度應該會縮小，搶短應謹慎淺嚐；此外，三季台股上方壓力仍不能大意，須待時間逐步整理化解，仍須面臨反覆震盪打底來化解套牢賣壓，預料短線將以橫向整理為主。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，上周台股大盤在震盪中逐步回穩，不少回檔後評價面具吸引力之個股開始吸引資金低接，研判最恐慌時期應已過去，在美國公布最新初領失業金人數創一年多來最大降幅，加上日圓止升回貶，降低全球資金去槓桿壓力，搭配外資空單回補、融資餘額大減，台股也順勢回到半年線之上，已見止跌契機。

至於本周台股表現，柯鴻旼指出，MSCI季度調整將於台北時間13日公布結果，在法人資金動向、地緣政治考量、亞股相對表現等多面向研判，權重向上機率較低，觀察近年MSCI對台股的影響性持續下降，左右台股走勢的主因仍為企業獲利趨勢、經濟基本面變化、投資氛圍等。

柯鴻旼也提醒，由於市場對於美國經濟是否進入衰退，以及美國總統選舉等不確定性仍存，AI指標股輝達晶片也意外出現延遲出貨，加上回顧歷次美國總統大選前2-3個月，美股回檔機率較大，第三季台股上方壓力仍不能大意，須待時間逐步整理化解，仍須面臨反覆震盪打底來化解套牢賣壓，預料短線將以橫向整理為主。

永豐投顧分析，日本因為通膨居高不下，試圖通過升息來改善日圓的疲弱，不料引發利差交易大幅調整，日銀副總裁雖然表示要保持金融市場穩定為先，但是在大幅波動後，利差交易的空間縮小，還會繼續調整，不應就此認為資本市場會V型反轉。本周台股對反彈後的局面，股市波動幅度應該會縮小，搶短應謹慎淺嚐。科技股焦點還是在AI，關鍵個股是輝達，輝達曾跌破100美元價位，回補了跳空缺口，後續要觀察8月下旬的財報。本周指數區間看2萬800點至2萬2000點。