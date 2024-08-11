台股收復半年線 法人：短線震盪打底化解賣壓

美股9日收紅，收復週線部分失土。法人分析，全球資金去槓桿壓力降低，台股順勢回到半年線之上，已見止跌契機，但大盤須反覆震盪打底來化解套牢賣壓，短線將以橫向整理為主。

美股道瓊工業指數9日終場上漲51.05點，或0.13%，收在39497.54點；標準普爾500指數上漲24.85點，或0.47%，收在5344.16點；以科技股為主的那斯達克指數上漲85.28點，或0.51%，收在16745.30點；費城半導體指數下跌20.555點，或0.43%，收在4709.453點。

由於美國初領失業救濟金人數大幅下滑、聯準會釋出鴿派看法，台股9日多方氣勢大增，終場加權指數大漲598.9點，漲幅2.87%，收在21469點，回升至半年線21138點之上；台股週線下跌169.09點，跌勢大幅收斂。

三大法人方面，上週外資續賣新台幣715.47億元，連續賣超週數上升至第5週。自營商加重調節力道，單週賣超885.37億元，連續11週站在賣方。投信連續10週力挺台股，單週買超金額擴大至539.97億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼說，上週台股在震盪中逐步回穩，不少回檔後評價面具吸引力的個股開始吸引資金低接，研判最恐慌時期應已過去。美國公布最新初領失業金人數創一年多來最大降幅，加上日圓止升回貶，降低全球資金去槓桿壓力，搭配外資空單回補、融資餘額大減，台股也順勢回到半年線之上，已見止跌契機。

展望本週台股表現，柯鴻旼指出，指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整將於台灣時間13日公布結果，考量法人資金動向、地緣政治、亞股表現等因素，台股權重調升機率較低。不過近年MSCI對台股的影響性持續下降，左右台股走勢的主因仍為企業獲利趨勢、經濟基本面變化、投資氛圍等。

柯鴻旼提醒，市場對於美國經濟是否進入衰退、美國總統選舉等不確定性因素仍有疑慮，人工智慧（AI）指標股輝達晶片也意外出現延遲出貨，加上歷次美國總統大選前2到3個月，美股回檔機率較大，第3季台股上方壓力不能大意，須反覆震盪打底來化解套牢賣壓，預料短線將以橫向整理為主。

永豐投顧分析，儘管美股出現止跌反彈，但市場會開始嚴格檢驗AI投資成效、景氣狀況，本週將公布美國7月消費者物價指數（CPI）數據，可留意能否營造景氣穩定、利率看跌的環境。

永豐投顧指出，本週台股面對反彈後的局面，波動幅度應該會縮小，科技股焦點還是在AI，關鍵個股輝達（NVIDIA）上週曾跌破100美元價位，回補跳空缺口，後續要觀察8月下旬公布的財報。