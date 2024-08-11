上半年賺逾一股本 強棒出列…大立光EPS暫居第一

半年報公布倒數計時，受惠人工智慧（AI）伺服器拉貨及景氣復甦，截至10日止，已有大立光（3008）、亞德客-KY等34家上半年大賺逾一個股本，法人推估，每股稅後純益（EPS）超過10元公司，將有機會挑戰50家。

根據現行規定，除金控、KY公司以外，其餘上市櫃公司第2季財報公告申報期限為8月14日，至10日為止，約有接近800家上傳公開資訊觀測站。

綜合CMoney、公開資訊觀測站、公司自結數據顯示，截至目前上半年賺超過一個股本的公司已達34家，大立光以EPS約79.4元，持續蟬聯冠軍寶座，第二、三名分別是緯穎53.7元、嘉澤38.5元。排名第四至第十名依序為聯發科、川湖、祥碩、國巨、信驊、華碩、旭隼，上半年EPS在22.8元至36.0元不等。

上半年EPS排行前12大

以第1季EPS在5元以上，且第2季營收持續季增的公司來看，法人推估，上半年EPS逾10元公司可望挑戰50家，優於去年同期約33家，包括世芯-KY、材料-KY、群聯、鈊象、和泰車、玉晶光、長榮、保瑞、復盛應用、漢唐、晶碩、東哥遊艇、南寶等都榜上有名。

每股獲利一向居冠的大立光，7月中旬就在法說公布上半年EPS達79.4元，年增51.9%，法人看好，蘋果Apple Intelligence將帶動iPhone換機潮，第3季拉貨動能強勁，獲利表現可望更上一層樓。

至於緯穎、嘉澤、川湖、信驊、華碩、台積電等，均為AI伺服器供應鏈之一，受惠相關需求持續暢旺，以及CoWoS產能持續開出，法人看好後續營運動能仍佳。

凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥指出，美大型雲端服務提供商（CSP）對AI資本投入不減，加上終端庫存去化接近尾聲，今年上市櫃公司獲利重返成長軌道，具強勁獲利能力的EPS前段班表現有目共睹，成為台股今年上漲的有利憑藉。