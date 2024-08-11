股海自由行／AI趨勢不變 台股有驚無險

2~6月台股月線連五紅，今年由AI、IP、IC設計、AI機殼、散熱股、CoWoS設備、CPO矽光子相關股、機器人相關股、電力、綠能股輪流表現，7月已經炒到末班車味道的金融、營建，尤其高雄房地產股，草根味特別濃，投機創顛峰，危機也來了。

7月先漲後跌，「7／11」更是神奇的變盤日，當天美股超級七雄及台積電ADR全部下跌，反而沉寂已久的羅素2000指數上漲3.6%，NBI生技指數也大漲2.2%，但美國中小型股的接棒並不夠穩定，而今年全球股市最強的台股及日股也同一天見高點，台股指數最高24,416點，乍看7月才小回檔833點，8月突然風雲變色，全球崩跌，有如1987年的「黑色星期一」又出現了。

7月底日本央行意外升息15個基點（0.15%），改變了全世界過去借便宜日圓、去炒許多金融商品的套利交易，小升息竟然導致大反轉，日圓7月3日貶到161.77，8月5日狂升到高點141.7；以色列又趁美國忙大選，疑在伊朗境內暗殺了哈馬斯領袖，再度引發中東戰事恐慌。

同時，美國7月失業率創2021年9月以來新高的4.3%。市場原本擔心壓不下通膨，突然轉為擔心經濟衰退，加上股神巴菲特的波克夏第2季大賣手中蘋果一半持股，美股8月初起下跌，跌到8月5日黑色星期一就天下大亂了。

8月5日，日股、韓股都暴跌熔斷，台股8月2日大跌1,004點，接著8月5日又大跌1,807點，連兩天跌點創歷史紀錄。整戶信用擔保維持率降到8月6日的150.1%，融資餘額自7月17日的3,405億元，降到8月6日剩2,912億元，減幅14.5%，8月7日融資已小升，後續正常調整，逐步落底。

8月5日美債2年期及10年期殖利率曲線一度由「倒掛」轉「正」，這是2022年7月開始史上最長760天來的「首度轉正」，高盛、小摩等外資甚至預估「美國硬著陸」風險升高，市場又喊Fed將在9月降2碼，突然風向都變了。 7月13日川普遇刺帶動比特幣衝破6萬美元大關，7月漲到差一點突破7萬美元，但8月5日殺到跌破5萬美元，幣圈也亂了，8月8日又漲回6.1萬美元，有如洗三溫暖。

台積電（2330）由1,080元天價跌到破半年線的813元才煞車，7月營收2,569億元創歷史新高，月增23.6%、年增44.7%，又漲回934元。加權指數8月5日跌破半年線，波段最大跌幅4,754點，6日最低19,662點是底部第一支腳，套利交易最大風暴已過，台股反彈近2,000點，超過跌幅的0.382，展開築底行情。

7月11日美股七雄反轉，市值曾大縮水近3兆美元，美超微（SMCI）原本宣布10月1日將1股拆10股，而8月6日盤後大漲10%，但第2季財報暴雷，缺零件的營收遞延到第3季，毛利由第1季的15.5%，及去年同期17% ，降到跌破眼鏡的11.2%，8月7日暴跌20.1%到488美元，如果AI伺服器比重高的美超微都不好，GB200伺服器今年傳出「遲到」的雜音，今年鴻海也許沒有太多的AI出貨，只靠iPhone 16，EPS又和去年差不多，股價多少才合理呢？

雖然新的輝達B系列「遲到」，但總比不到好，今年到8月9日，外資大賣4,293億元，自營商大賣4,732億元，只有投信大買5,760億元力撐。

輝達1拆10以後，由6月20日最高140.76美元跌到8月5日最低90.69美元，不過，再怎麼修正，輝達今年仍大漲一倍以上，我認為8月28日財報公告數字還是好的，BlackWell新規格的問題不大，今年美股漲幅較大的指標，仍是超過一倍的輝達、79%的美超微、五成以上的台積電及安謀、祖柏克和黃仁勳在共同論壇互贈皮衣，猛買輝達晶片的臉書今年也大漲44%，都是泛AI概念股，放眼台股和AI或台積電有關股的業績大多不差，AI產業大趨勢並未改變，估計台股8月築底仍是有驚無險。

（作者是萬寶投顧董事長）