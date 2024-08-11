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傳產、生技業 說明營運前景

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
傳產與生醫族群本周法說會
傳產與生醫族群本周法說會

國內多家企業近日相繼公布今年第2季財報，隨著財報發布，不少公司本周也將召開法說會說明上半年獲利並預告下半年展望，包括13日的東哥，15日藥華藥（6446）、儒鴻，16日華夏等，因具有轉機題材將受法人關注。

本周其他法說會，還包括12日和康生、大江，13日神隆、信義，14日中菲行，15日的美時、興農等公司。

東哥遊艇日前曾宣布交船期程排到2026年，目前最新接單進展是市場關注焦點，東哥也著手開發新船型，除了發展核心業務外，東哥也將拓展遊艇維修服務及碼頭經營業務，法人圈亦持續追蹤其建立新灘頭堡的動向。

藥華藥13日公布第2季財報，隨在15日召開法說會。藥華藥血癌新藥Ropeg美國銷售漸入佳境，帶動7月營收年增接近一倍，執行長林國鐘認為，下半年營收有望逐季成長。今年6月起，日本健保給付患者可自行注射Ropeg，將有助提升病人數及拓展市場。6月28日Ropeg獲中國藥監局上市許可，最快今年年底取得醫保藥價，成為藥華藥未來成長動能。

儒鴻受惠產品結構以及匯率因素，第2季財報表現優於市場預期，公司15日召開法說會時，除了說明第2季財報，也將發表下半年乃至明年第1季的展望。由於進入成衣旺季，法人將關注儒鴻下半年業績是否逐季成長，毛利率能否維持第2季優異表現。市場也關注，儒鴻既有大型品牌客戶與新客戶接下來的訂單表現，以及原料價格是否有機會持續下滑。

華夏16日召開法說會，該公司受惠主要產品PVC行情回溫，高價原料陸續去化，第2季本業獲利虧轉盈，單季營運擺脫虧損。展望第3季，近期大陸PVC廠產能利用率僅七成，創同期低點，有利現貨市場成本支撐堅挺；法人預期，第3季印度雨季過去，8、9月PVC需求將見到回籠，有利營運持續優化。

客戶 法人 遊艇

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