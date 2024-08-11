臻鼎、樺漢、元太 將談景氣

臻鼎-KY、樺漢及元太等科技指標廠法說會，將於8月13日起接續登場。三家公司除了將說明第2季營運成果外，如何展望下半年營運，將是各界關注焦點。

PCB龍頭臻鼎-KY將於8月13日召開第2季線上法人說明會，臻鼎先前7月初已上修今年成長看法，後續營運動能近況備受關注。臻鼎董事長沈慶芳先前表示，下半年維持逐季成長且優於上半年，AI應用為長期趨勢，在終端應用全面回溫下，下半年成長可望比原先看好。

臻鼎-KY第2季營收324.11億元，年增37.7%，為歷年同期次高。累計上半年營收達649.22億元，年增17.9%。第3季進入傳統旺季，公司預期，客戶新品備貨需求將推升營收與產能利用率向上攀升，同時IC載板、伺服器、車載相關訂單亦陸續貢獻營收，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。

樺漢將於13日召開董事會，通過今年上半年財報，並於同日舉行法說會，說明上半年財務狀況。市場關注，樺漢下半年展望及近期與美國上市金融科技公司NCR Voyix合作效益。

樺漢今年7月營收為117.59億元，月減7.1%、年增27.6%，創下歷年同期新高；累計樺漢今年前七個月營收達811.57億元，年增21.7%；展望後市，樺漢集團對於2024年整體營運持年增率高成長的信心不變。

元太今年第2季稅後純益20.16億元，季增52.3%，年減16.7%；每股稅後純益1.76元，獲利表現來到近三季新高。累計上半年稅後純益33.41億元，年減20%；每股稅後純益2.92元。

元太董事長李政昊表示，元太已走過黑白轉彩色電子紙的產品轉換陣痛期，可望迎來下半年營運升溫榮景。