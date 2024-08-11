快訊

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

臻鼎、樺漢、元太 將談景氣

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中李珣瑛／台北、新竹報導
科技指標廠本周法說會
科技指標廠本周法說會

臻鼎-KY、樺漢及元太等科技指標廠法說會，將於8月13日起接續登場。三家公司除了將說明第2季營運成果外，如何展望下半年營運，將是各界關注焦點。

PCB龍頭臻鼎-KY將於8月13日召開第2季線上法人說明會，臻鼎先前7月初已上修今年成長看法，後續營運動能近況備受關注。臻鼎董事長沈慶芳先前表示，下半年維持逐季成長且優於上半年，AI應用為長期趨勢，在終端應用全面回溫下，下半年成長可望比原先看好。

臻鼎-KY第2季營收324.11億元，年增37.7%，為歷年同期次高。累計上半年營收達649.22億元，年增17.9%。第3季進入傳統旺季，公司預期，客戶新品備貨需求將推升營收與產能利用率向上攀升，同時IC載板、伺服器、車載相關訂單亦陸續貢獻營收，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。

樺漢將於13日召開董事會，通過今年上半年財報，並於同日舉行法說會，說明上半年財務狀況。市場關注，樺漢下半年展望及近期與美國上市金融科技公司NCR Voyix合作效益。

樺漢今年7月營收為117.59億元，月減7.1%、年增27.6%，創下歷年同期新高；累計樺漢今年前七個月營收達811.57億元，年增21.7%；展望後市，樺漢集團對於2024年整體營運持年增率高成長的信心不變。

元太今年第2季稅後純益20.16億元，季增52.3%，年減16.7%；每股稅後純益1.76元，獲利表現來到近三季新高。累計上半年稅後純益33.41億元，年減20%；每股稅後純益2.92元。

元太董事長李政昊表示，元太已走過黑白轉彩色電子紙的產品轉換陣痛期，可望迎來下半年營運升溫榮景。

客戶 美國 財務

延伸閱讀

元太第二季每股賺1.76元 迎來榮景

研華7月業績月增2%、樺漢月減7%

樺漢報捷 獲美商大單

全民權證／元太 挑價內外15%

相關新聞

上半年賺逾一股本 強棒出列…大立光EPS暫居第一

半年報公布倒數計時，受惠人工智慧（AI）伺服器拉貨及景氣復甦，截至10日止，已有大立光、亞德客-KY等34家上半年大賺逾...

仁寶、鴻海本周陸續法說 市場焦點

鴻海、仁寶等代工大廠將於本周陸續召開法說會，除下半年展望外，市場聚焦鴻海AI伺服器出貨狀況，及仁寶AI PC展望與AI伺...

臻鼎、樺漢、元太 將談景氣

臻鼎-KY、樺漢及元太等科技指標廠法說會，將於8月13日起接續登場。三家公司除了將說明第2季營運成果外，如何展望下半年營...

傳產、生技業 說明營運前景

國內多家企業近日相繼公布今年第2季財報，隨著財報發布，不少公司本周也將召開法說會說明上半年獲利並預告下半年展望，包括13...

股海自由行／AI趨勢不變 台股有驚無險

2~6月台股月線連五紅，今年由AI、IP、IC設計、AI機殼、散熱股、CoWoS設備、CPO矽光子相關股、機器人相關股、...

1,872億！台股投信連27買 青睞金融股、高股息ETF成分股

台股本波急速修正，外資在期現貨大力做空堪稱最大禍首，但充沛內資逢低進場不手軟，投信昨（8）日持續加碼70.9億元，連27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。