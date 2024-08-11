仁寶、鴻海本周陸續法說 市場焦點

鴻海（2317）、仁寶（2324）等代工大廠將於本周陸續召開法說會，除下半年展望外，市場聚焦鴻海AI伺服器出貨狀況，及仁寶AI PC展望與AI伺服器業務最新進度。

鴻海將於14日舉行法說會，除目前業界最關心的AI伺服器出貨狀況外，鴻海今年下半年營運展望，以及蘋果最新iPhone 16系列量產進度，預料都將成為法說會上焦點。

市場近期盛傳，輝達新一代Blackwell平台AI晶片傳因設計瑕疵，將延後出貨。由於鴻海是GB200伺服器關鍵零組件主要供應商，出貨時程進度預料將成為法人圈關心重點。

此外，蘋果預計今年9月發表iPhone 16系列新機，最大代工廠鴻海進入上市前備貨旺季，旗下鄭州廠近期傳出大舉招聘，近兩周找來5萬人上崗。預料鴻海智慧手機業務下半年展望，也將成為業界觀察蘋果供應鏈營運風向。

仁寶將於13日召開法說會，市場聚焦AI伺服器業務最新佈局、仁寶對下半年AI PC需求前景看法，及全年PC出貨量預估。

仁寶董事長陳瑞聰今年股東會後即宣示要大力衝刺AI伺服器業務，未來三年伺服器營收要是現在的五倍，朝千億元大關邁進，接下來將積極切入大型雲端服務供應商供應鏈。市場聚焦仁寶目前AI伺服器佈局進度，及今年相關業務目標。

仁寶第2季筆電出貨量為870萬台，季增16％，優於原先預期的季增約個位數百分比。隨著第2季PC產業出貨回春，近來品牌廠也樂看AI PC前景，仁寶今年PC出貨量預估將備受關注。

對於PC產業展望，仁寶先前表示，在AI PC新品陸續問世下，下半年PC出貨量可望較上半年成長，看好AI PC將刺激將下半年市場需求。

另外，仁寶日前宣布將斥資新台幣逾5億元赴波蘭Czeladź市設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工、明年底試產，並從2026年起貢獻營收，預期屆時相關設廠布局也將成為關注焦點。